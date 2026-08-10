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הדחת הבכירה בשב"כ: זיני מבהיר את האמת 

השב"כ מפרסם הודעה בהולה בעקבות הדיווחים על הדחת בכירה בארגון, ומבהיר כי לא הדבר לא התרחש וכי אין אף אמת בדיווח

21:02
2 תגובות
דוד זיני ( חיים גולדברג/ פלאש 90)

ראש שירות הביטחון הכללי שוחח עם בכירת השב"כ, לאחר שדווח על הדחתה, והבהיר כי אין אמת בפרסום.

במסדרונות השב"כ הגיבו במהירות לדיווח על הדחתה האפשרית של בכירת השב"כ הממונה על השיוויון המגדרי בארגון, לאחר שמוקדם יותר היום פורסם כי הודחה בעקבות התנגדותה למכתבה של אשת ראש השב"כ לפני מספר שבועות.

בארגון הכחישו את הדברים בתוקף, ויצאו נגד הפרסומים: "בעקבות הפרסום הערב נדגיש כי הממונה על השיוויון המגדרי בשירות לא הודחה מתפקידה. יתר על כן, ראש השב"כ שוחח עימה הערב בעקבות הפרסום השיקרי והבהיר כי לא היו דברים מעולם".

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נחמן
לפני שעה

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