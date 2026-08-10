עבדו עלינו? "ספורה בישראל" מתבררת כמכירת שאריות חד-פעמית

ספורה ( צילום: שטארסטוק )

רק אתמול חובבות הביוטי בישראל התרגשו מהבשורה על הגעתה של ספורה לארץ, אבל הערב (שני) מגיעה הבהרה שמצננת משמעותית את ההתלהבות: לפי פרסום במגזין "גלובס", ספורה הבינלאומית כלל לא מתכננת בשלב הזה להגיע לישראל.

על פי הדיווח, המהלך שעליו הוכרז בישראל אינו כניסה של הרשת לשוק המקומי וגם לא תחילתה של פעילות קבועה בארץ. למעשה, מדובר בעסקה חד-פעמית למכירת מלאי מצומצם של מוצרים ממותג הבית Sephora Collection, שייצורם כבר הופסק. לא ספורה כמו שאתן מכירות מחו"ל המוצרים יימכרו בנקודות מכירה מוגדרות ולזמן מוגבל, החל מ-16 באוגוסט. המשמעות היא שלא מדובר בהשקה קבועה של Sephora Collection בישראל, אלא במלאי מוגבל שיימכר עד שייגמר. וגם כאן חשוב להדגיש: כל אותם מותגים שהפכו את חנויות ספורה בחו"ל ליעד חובה עבור חובבות האיפור - בהם Rare Beauty, Fenty Beauty, Huda Beauty ו-Charlotte Tilbury, אינם חלק מהמהלך.

ספורה ( צילום: שטארסטוק )

ומה עם סניף ספורה בישראל?

נכון לעכשיו, לפי הפרסום, התשובה מאכזבת: במטה הבינלאומי של ספורה צפויים להבהיר כי אין לרשת כוונה להגיע לישראל בעתיד הקרוב.

הדיווח מגיע יממה בלבד לאחר ההכרזה שעוררה התלהבות גדולה בישראל סביב הגעת מוצרי Sephora Collection לארץ. אלא שכעת התמונה נראית אחרת לגמרי: לא סניפים, לא פעילות קבועה ואפילו לא השקה מלאה של מותג הבית - אלא עסקה חד-פעמית ומוגבלת.

אז אם כבר דמיינתן את עצמכן נכנסות לספורה בישראל ויוצאות עם שקית מלאה במותגים האהובים מחו"ל -נראה שלפחות בינתיים, תצטרכו להמשיך לחכות.