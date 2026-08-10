רחפנים ורמקולים: כך נלחמים בדרום קוריאה בחום הקיצוני

חקלאי הפלפלים הוואנג היון-גוק, בן 69, רגיל לבלות שעות ארוכות בשדותיו שבמחוז צפון גיונגסאנג בדרום קוריאה. לעיתים הוא שקוע כל כך בעבודה, עד שאינו מבחין בזמן שחולף או בטמפרטורה המטפסת. אלא שבקיץ הנוכחי, קול המגיע לפתע מן השמים מזכיר לו שהמשך העבודה במזג אוויר שכזה עלול להיות מסוכן.

מעל השדות מרחפים כלי טיס קטנים המצוידים ברמקולים, שמהם נשמעות אזהרות כמו: "אל תעבדו במשך שעות ארוכות" ו"הוכרזה התרעת חום, אנא היזהרו". הרחפנים הם חלק ממערך חדש יחסית שנועד להגן על החקלאים באזור, שרבים מהם מבוגרים, ולצמצם את מספר מקרי ההתייבשות, מכת החום והמוות.

מחוז צפון גיונגסאנג הוא אחד מאזורי החקלאות המרכזיים בדרום קוריאה, ובמהלך גל החום הנוכחי נמדדו בו טמפרטורות שהגיעו ל-41.2 מעלות. על פי נתוני הממשלה, המחוז מרכז כ-16.7% ממשקי הבית החקלאיים במדינה, השיעור הגבוה ביותר בדרום קוריאה. כמעט שישה מכל עשרה משקי בית חקלאיים באזור מנוהלים בידי בני 65 ומעלה.

הנתונים הללו הופכים את החקלאים המקומיים לקבוצה פגיעה במיוחד. רבים מהם ממשיכים לעבוד בשדות גם בשעות החמות ביותר, לעיתים לבדם ובאזורים המרוחקים מדרכים ומיישובים. מערכות הכריזה המסורתיות המוצבות בכפרים אינן תמיד יעילות, משום שהעובדים הנמצאים עמוק בתוך השדות אינם מצליחים לשמוע את ההודעות.

לשם כך גויסו הרחפנים. הם מסוגלים לטוס למרחק של עד חמישה קילומטרים ולהגיע לשטחים שקשה להגיע אליהם ברכב או ברגל. מצלמות תרמיות המותקנות עליהם מאפשרות לצוותים לזהות אזורים חמים במיוחד או מקומות שבהם נמצאים עובדים החשופים לשמש במשך זמן ממושך. לאחר הזיהוי אפשר לשלוח את הרחפן ישירות לנקודה ולהשמיע אזהרה ממוקדת.

המערכת הוקמה במקור בשנת 2023 בשיתוף שירות היערות הדרום קוריאני, ונועדה למעקב אחר חיות בר. בשנה שעברה החליטו הרשויות להרחיב את השימוש בה ולהפעיל את הרחפנים גם במהלך גלי חום. עובד מטעם המחוז יוצא פעמיים ביום לשדות ומפעיל את הרחפנים מעל אזורי העבודה.

לדברי הרשויות, מדובר בפתרון שמאפשר להגיע במהירות לחקלאים מבוגרים, גם כאשר הם נמצאים במקומות מבודדים. מחוזות נוספים בדרום קוריאה, ובהם גוואנגג'ו ודרום ג'אולה, כבר החלו להשתמש ברחפנים להשמעת אזהרות דומות.

גל החום הנוכחי נחשב לאחד הקשים שפקדו את דרום קוריאה בשנים האחרונות. מספר מקרי המוות שיוחסו לחום עלה ל-21, ונשיא המדינה לי ג'ה-מיונג הגדיר את המצב "אסון לאומי" והורה לרשויות להפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותן.

החום אינו מסכן רק את בריאות החקלאים, אלא גם פוגע ישירות בפרנסתם. הוואנג סיפר כי נאלץ לקצר את יום העבודה שלו בשעות הבוקר משבע שעות לחמש בלבד. הוא אף שכר שני עובדים זרים שיסייעו לו בקטיף. העובדים נעים בין השורות כשהם יושבים על שרפרפים בעלי גלגלים ומחזיקים מטריות כדי להגן על עצמם מקרינת השמש.

לדבריו, למרות כל אמצעי הזהירות, היבול נפגע בצורה משמעותית. החום הכבד הוביל לדבריו לירידה של כ-30% בתפוקת הגידולים לעומת השנה שעברה.

הרחפנים אינם יכולים להוריד את הטמפרטורה או להשיב את היבול שאבד, אך הרשויות מקוות שהאזהרות המגיעות ישירות אל השדות ימנעו לפחות חלק מהפגיעות בנפש. פרט במדינה שבה אוכלוסיית החקלאים מזדקנת והקיץ הופך קיצוני יותר, שם טכנולוגיה שנועדה במקור לעקוב אחר חיות בר הפכה לכלי שמנסה לשמור על חייהם של בני אדם.