הדר מוכתר הודפת את הטענות נגדה: "אני לא עושה את זה!"

הדר בראיון ( צילום: סרוגים )

הדר מוכתר רוצה להתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד, אבל בדרך לשם עומד מכשול משמעותי: היא עדיין מחכה לקיצור הפז"ם שיאפשר לה להיכנס למרוץ. מי שיכול לסייע לה בכך הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומוכתר לא מסתירה שהיא מקווה לקבל ממנו את האישור.

בריאיון היא גם מסבירה למה, מבחינתה, זה יכול להשתלם לליכוד. מוכתר בטוחה שהיא מסוגלת להגיע לקהל צעיר שהמפלגה מתקשה להגיע אליו כיום - ואפילו מתרגמת את זה למנדטים. צפו בראיון של הדר מוכתר לסרוגים

"אני יכולה להביא לראש הממשלה נתניהו שני מנדטים של חבר'ה צעירים", הצהירה. "אני יכולה לתת לו את ה-61, להשלים לו. אני יכולה להגדיל את הגוש".

"אז איפה קיצור הפז״ם?"

כשנשאלה האם לדעתה נתניהו בכלל מבין את הפוטנציאל שהיא מציגה, מוכתר השיבה בביטחון: "אני חושבת שנתניהו מבין את זה היטב, ברור".

ומכאן הגיעה השאלה המתבקשת: אם כך, איפה קיצור הפז"ם? מוכתר הסבירה כי לדעתה בליכוד מופעלים לא מעט לחצים, אבל הבהירה שהיא ממשיכה להאמין ולסמוך על ראש הממשלה. לדבריה, היחס שלה לנתניהו לא ייקבע לפי ההחלטה שיקבל בעניינה, וההערכה שלה כלפיו לא תלויה בקיצור הפז״ם.

"אני ממש לא רואה את זה כהתחנפות"

אלא שהחיבור בין הדברים מעורר גם ביקורת. מוכתר זקוקה להחלטה של נתניהו כדי להתמודד, ובמקביל מרבה להביע בו תמיכה ולהחמיא לו. כשנשאלה על מי שמסתכל על ההתנהלות הזו ורואה בה "התחנפות" בדרך לקבלת הקיצור, היא דחתה את הטענה.

"אני ממש לא רואה את זה כהתחנפות", אמרה, והסבירה שלתחושתה מדובר בביקורת שמופנית כמעט אוטומטית כלפי תומכי נתניהו. לדבריה, מספיק שמישהו אומר "מילה אחת טובה על ביבי בתקשורת", וכבר נשמעות כלפיו קריאות כמו "שופר" ו"מתחנף".

בינתיים, מוכתר ממשיכה לחכות להחלטה שתאפשר לה להתמודד."