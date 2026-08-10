בנט חוזר לאירועי הציונות הדתית - והרב מדן קיבל אותו בחום

אחרי שנים שבהן התרחק מהזירה המגזרית, נפתלי בנט הגיע לחתונתו של פצוע המלחמה יותם אסבן - וזכה לחיבוק מראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן. באירוע השתתפו גם השרות אורית סטרוק ולימור סון הר־מלך. האם מדובר בעוד סימן לניסיון של ראש הממשלה לשעבר להחזיר אליו מצביעים מהציונות הדתית?

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע הערב (שני) לחתונתו של גיבור ישראל ופצוע המלחמה יותם אסבן, ובמהלך האירוע נרשם מפגש חם במיוחד בינו לבין הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת הר עציון ומבכירי רבני הציונות הדתית.

בתיעוד מהאירוע נראה הרב מדן מחבק בחום את בנט. לצד ראש הממשלה לשעבר השתתפו בחתונה גם השרות אורית סטרוק ולימור סון הר־מלך, המזוהות כיום דווקא עם המחנה הפוליטי שממנו התרחק בנט בשנים האחרונות.

חוזר למגזר?

מעבר למחווה האישית באירוע, נוכחותו של בנט מעניינת גם בהיבט הפוליטי. מי שבמשך שנים היה אחד המנהיגים הבולטים ביותר של הציונות הדתית, כיו"ר הבית היהודי וכמי שבנה חלק ניכר מכוחו הפוליטי על הציבור הדתי־לאומי, התרחק בהדרגה מהפוליטיקה המגזרית.

הקרע החריף במיוחד סביב הקמת ממשלת בנט־לפיד ב־2021. מאז, בנט מיתג את עצמו יותר כמנהיג של המחנה הציוני הרחב ופחות כנציג פוליטי של הציונות הדתית. גם הופעותיו בזירה המגזרית הפכו בולטות פחות לעומת השנים שבהן הנהיג את הבית היהודי.

כעת, כשהמערכת הפוליטית כבר נמצאת עמוק באווירת בחירות, ייתכן שהדבר משתנה.

בחודשים האחרונים ניכרים סימנים לכך שבנט אינו מוותר על הקהל שממנו צמח. לאחרונה אחד מקהלי היעד שסומנו לקמפיין ייעודי הוא אנשי הציונות הדתית, לצד מצביעי ליכוד ומאוכזבי מפלגות המרכז.

על הרקע הזה, הגעתו לאירוע בעל אופי דתי־לאומי מובהק, לצד דמויות כמו הרב מדן, סטרוק וסון הר־מלך, מקבלת גם משמעות פוליטית. אין כמובן דרך לקבוע כי ההגעה לחתונה נעשתה משיקול אלקטורלי, אך היא משתלבת בניסיון של בנט לפנות מחדש גם אל חלקים בציבור הדתי־לאומי.

פצוע קשה במלחמה - הערב תחת החופה

במרכז הערב עומד כמובן החתן, יותם אסבן, שנפצע באורח קשה במהלך המלחמה ועבר מאז הליך שיקום ממושך. סיפור פציעתו והשיקום שעבר זכה לחשיפה ציבורית, ואף הגיע בעבר לדיון בכנסת, כאשר אמו מיכל סיפרה על ההתמודדות המשפחתית ועל הטיפול בבנה לאחר הפציעה.

הערב, אחרי התקופה הקשה שעבר, עמד אסבן תחת החופה כשהוא מוקף בבני משפחתו, חבריו ושורה של דמויות ציבוריות.

עבור בנט, התמונות מהחתונה מספקות גם רגע סמלי: חמש שנים לאחר השבר הגדול בינו לבין חלקים משמעותיים בציונות הדתית בעקבות הקמת ממשלת השינוי - ראש הממשלה לשעבר שוב נראה בלב אירוע מגזרי, מקבל חיבוק מאחד הרבנים הבולטים בציונות הדתית.

האם מדובר באירוע נקודתי או בתחילתו של ניסיון פוליטי מחודש לחבק את המגזר שממנו צמח? את התשובה לכך ניתן יהיה לקבל ככל שמערכת הבחירות תתקדם.