נשארו לכם בננות בבית? זה הזמן להפוך אותן למאפינס טעימים

מאפינס בננה ( צילום: AI )

יש לכם בננות בשלות בבית ולא יודעים מה לעשות איתן? מאפינס בננה הם פתרון מושלם. הם רכים, מתוקים, קלים להכנה וממלאים את הבית בריח נפלא. אפשר להכין אותם כמו שהם או להוסיף שוקולד צ׳יפס לפינוק נוסף.