נשארו לכם בננות בבית? זה הזמן להפוך אותן למאפינס טעימים

יש לכם בננות בשלות בבית ולא יודעים מה לעשות איתן? מאפינס בננה הם פתרון מושלם. הם רכים, מתוקים, קלים להכנה וממלאים את הבית בריח נפלא. אפשר להכין אותם כמו שהם או להוסיף שוקולד צ׳יפס לפינוק נוסף.
מצרכים לכ-12 מאפינס
- 3 בננות בשלות
- 2 ביצים
- ½ כוס סוכר
- ⅓ כוס שמן
- 1 כפית תמצית וניל1
- ½ כוסות קמח
- 1 כפית אבקת אפייה
- ½ כפית סודה לשתייה
- קורט מלח
- ½ כפית קינמון - לא חובה
אופן ההכנה
- מחממים את התנור ל-180 מעלות ומניחים מנג׳טים בתבנית מאפינס.
- מועכים היטב את הבננות בקערה. מוסיפים את הביצים, הסוכר, השמן ותמצית הווניל ומערבבים.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה, המלח והקינמון ומערבבים בעדינות רק עד שמתקבלת בלילה אחידה.
- ממלאים כל מנג׳ט עד כ-¾ מגובהו ואופים במשך 18-22 דקות, עד שהמאפינס זהובים וקיסם שננעץ במרכז יוצא עם מעט פירורים לחים.
וזהו! מחכים כמה דקות שיתקררו ונהנים ממאפינס בננה רכים וטעימים.