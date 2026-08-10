המשוריין החדש בליכוד על טראמפ: "חתיכת חרא מושחת"

אורן דוברונסקי, ששוריין היום (שני) ברשימת הליכוד, פרסם בעבר מתקפה חריפה נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות התנהלותו במשא ומתן על הסכם עם איראן. בפוסט שכתב באנגלית התמקד דוברונסקי בהחלטה שלא לשתף את ישראל בשיחות ובנוסח ההסכם.

דוברונסקי פתח את דבריו בקריאה להניח בצד את השאלה אם ההסכם עם איראן טוב או רע, ולהתמקד באופן שבו התייחס הממשל האמריקני לישראל. הוא תהה כיצד ייתכן שבעלת ברית שלחמה לצד ארצות הברית אינה מוזמנת לשולחן המשא ומתן.

לדבריו, לא רק שטראמפ לא הזמין את ישראל להשתתף בשיחות, אלא שהוא גם לא שיתף עמה את הנוסח המדויק של ההסכם. בעקבות זאת כתב על הנשיא: "איזו חתיכת חרא מושחתת מוסרית מתייחסת כך לבעלת ברית?".

בהמשך שאל דוברונסקי אם ישראל, שלדבריו לחמה באומץ לצד ארצות הברית במלחמה, אינה זכאית לכל הפחות למקום בשולחן המשא ומתן או לעיון בטיוטות ההסכם. הוא תהה אם ישראל לא הרוויחה את הזכות להיות מעורבת במהלך הנוגע ישירות לביטחונה.

דוברונסקי הפנה לטראמפ ביקורת נוספת על היחס לבעלות בריתה של ארצות הברית. הוא הזכיר כי הנשיא נזף במדינות אחרות שלא הצטרפו למאמץ המלחמתי לאחר שהתבקשו לעשות זאת, וטען כי התנהלותו מול ישראל עומדת בניגוד לדרישות שהציב לאחרות.

את דבריו חתם בשאלה: "למה שמישהו יישאר בעל ברית של אמריקה, אם כך אתה מתייחס לבעלות ברית?".