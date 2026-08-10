עמית סגל נגד עינב צנגאוקר: "סגנון וולגרי"

עמית סגל התייחס הערב (שני) להחלטתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שלא להשתמש בשריונים ברשימת המפלגה, ולמשמעות המהלך עבור עינב צנגאוקר, ששקלה להתמודד בבחירות. סגל מתח ביקורת על סגנונה של צנגאוקר, אך טען כי גולן טעה אם הבטיח לה מראש מקום ברשימה.

לדברי סגל, מעבר של דמויות ציבוריות לזירה הפוליטית אינו מבטיח את הצלחתן בה. הוא השווה זאת למעבר של קצינים וספורטאים לפוליטיקה וטען כי אותו מבחן חל גם על בני משפחות חטופים.

"חובת ההוכחה היא על צנגאוקר", אמר סגל. בהתייחסו לפעילותה למען שחרור בנה מתן ושאר החטופים, הוסיף: "אני אם הנחטף ילד שלי הייתי עושה מן הסתם 120 אחוז". עם זאת, טען כי הסגנון שבו פעלה היה "סגנון וולגרי שאין מקומו מתאים כאשר מדובר בפוליטיקאי".

בהמשך הסביר סגל כי לדעתו שריון ברשימה פוליטית אמור להשלים חוסר קיים במפלגה ולהביא אליה קהל או עמדה שאינם מיוצגים בה. לטענתו, צנגאוקר אינה מעניקה לדמוקרטים ערך מוסף מהסוג הזה.

"כשאתה עושה שריון, אתה רוצה לתקן איזה כשל שלך", הסביר. לדבריו, במפלגת הדמוקרטים כבר קיימים בשפע מועמדים המחזיקים בעמדות המזוהות עם מחנה השמאל ובסגנון לוחמני.

לצד הביקורת על צנגאוקר, סגל הפנה טענה גם כלפי גולן: "את כל זה יאיר גולן ידע מההתחלה, אז למה הוא הבטיח לה?". הוא הגדיר את ההתנהלות "שגיאה פוליטית" והוסיף כי מלכתחילה היה צריך לעודד אותה להתמודד בפריימריז, במקום ליצור ציפייה לשריון.

לסיום אמר סגל כי גולן פעל נכון כשהחליט שלא להשתמש בשריונים, משום שהמהלך היה עלול לדבריו לעורר תסיסה במפלגה ולדחוק מועמדים אחרים למקומות נמוכים יותר ברשימה.