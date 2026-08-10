טראמפ נגד איראן: "אחראים לסבל בעזה ולבנון!"

הנשיא טראמפ הגיב בזעם בעקבות הדיווחים על כוונה איראנית לדרוש פיצויים מארצות הברית, כתשלום והחזר על נזקי המלחמה הכבדים למדינה ולכלכלה. טראמפ הגיב לדברים בלעג והודיע כי בעקבות הדרישה האיראנית, הו דורש פיצויים על מה שתיאר כ"50 שנות רצח" מאז הקמת המשטר.

בהודעה ברשת החברתית בבעלותו, מסר הנשיא טראמפ בזעם ולעג: "אני רואה שנציגי הרפובליקה האסלאמית של איראן מבקשים פיצויים על הנזק שנגרם להם במהלך העימות הצבאי ב-5 החודשים האחרונים (שהתחיל מכיוון שלא יהיה להם נשק גרעיני), אף על פי שזה מעולם לא הוזכר באף אחד מהמשאות ומתנים או הפגישות שלנו!".

"אבל זה רעיון מעניין, כי כעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן, עבור כל האנשים שהם הרגו ופצעו קשה עם מטעני הצד שלהם והעימותים הרבים שהם מפורסמים בהם, כפי שהובלו בתחילה על ידי גנרל סולימאני, כולל משפחות ההרוגים ב-USS Cole, ואלפים אחרים שנהרגו בקרב".

טראמפ המשיך ועקץ את המשטר האיראני גם על הרג אזרחיהם שלהם: "בנוסף, יש לשלם פיצויים למפגינים החפים מפשע שאיראן הרגה ב-50 השנים האחרונות, שלא לומר 52,000 שנהרגו ב-5 החודשים האחרונים. הוריתי לנציגיי להכניס זאת בתוקף לכל משא ומתן עתידי".