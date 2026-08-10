טראמפ נגד איראן: "אחראים לסבל בעזה ולבנון!"

הנשיא טראמפ הגיב בזעם בעקבות הדיווחים על כוונה איראנית לדרוש פיצויים מארצות הברית, כתשלום והחזר על נזקי המלחמה הכבדים למדינה ולכלכלה. טראמפ הגיב לדברים בלעג והודיע כי בעקבות הדרישה האיראנית, הו דורש פיצויים על מה שתיאר כ"50 שנות רצח" מאז הקמת המשטר.
בהודעה ברשת החברתית בבעלותו, מסר הנשיא טראמפ בזעם ולעג: "אני רואה שנציגי הרפובליקה האסלאמית של איראן מבקשים פיצויים על הנזק שנגרם להם במהלך העימות הצבאי ב-5 החודשים האחרונים (שהתחיל מכיוון שלא יהיה להם נשק גרעיני), אף על פי שזה מעולם לא הוזכר באף אחד מהמשאות ומתנים או הפגישות שלנו!".
"אבל זה רעיון מעניין, כי כעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן, עבור כל האנשים שהם הרגו ופצעו קשה עם מטעני הצד שלהם והעימותים הרבים שהם מפורסמים בהם, כפי שהובלו בתחילה על ידי גנרל סולימאני, כולל משפחות ההרוגים ב-USS Cole, ואלפים אחרים שנהרגו בקרב".
טראמפ המשיך ועקץ את המשטר האיראני גם על הרג אזרחיהם שלהם: "בנוסף, יש לשלם פיצויים למפגינים החפים מפשע שאיראן הרגה ב-50 השנים האחרונות, שלא לומר 52,000 שנהרגו ב-5 החודשים האחרונים. הוריתי לנציגיי להכניס זאת בתוקף לכל משא ומתן עתידי".
הנשיא טראמפ אף המשיך והוסיף בהודעה נפרדת ונסערת שהגיעה דקות ארוכות אחרי הראשונה: "בנוסף, ביחס למשא ומתן עם איראן, היא צריכה להיות אחראית לנזק שנגרם לאנשים בלבנון, סוריה, תימן ועזה!".
טראמפ באמת לא ידעתי שאתה עד כדי כך טיפש , אולי אתה איש עסקים , אבל בפוליטיקה אתה אדיוט מושלם, האיראנים ישחקו ויסובבו אותך בגלל חבורת יועצים מסביבך שהם אדיוטים גמורים, עוד לא למדת הם מבינים רק כוח ולא טיל פה וטיל שם , או שתודה שהפסדת במלחמה ותקפל את הזנב שלך או שתקים קואליציה עם ישראל ועד מדינות ולהפ