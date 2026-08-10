עימות בין עמית סגל לרביב דרוקר: "מדובר בצבוע"

הסערה הפוליטית סביב החלטתו של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן שלא לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת המפלגה לכנסת ממשיכה לעורר גלים, ועוברת כעת לזירה התקשורתית עם עימות פומבי וחריף בין שני מגישי ופרשני החדשות הבולטים, רביב דרוקר ועמית סגל.

הכל החל כאשר רביב דרוקר יצא במתקפה ישירה נגד ניסיון ההסבר של יאיר גולן, שהביע צער על אכזבתה של צנגאוקר אך טען כי החליט שלא להשתמש בסמכות השריון.

"זו המשך המניפולציה מיום חמישי, מין תרגיל ניסוחי כזה, כאילו שקלת לשריין והחלטת שלא ואתה מצטער שאכזבת", כתב דרוקר בחריפות. "זו רק לא האמת. הבטחת לשריין והפרת את הבטחתך. אם כבר החלטת להיכנס למועדון הלא מכובד של פוליטיקאים שלא עומדים במילתם, המינימום הוא להודות בכך ולהתנצל באמת ולא הסחריר העלוב הזה".

עמית סגל תוקף: "מדובר בצבוע ומתחסד?"

מי שמיהר להגיב לדבריו של דרוקר היה הפרשן עמית סגל, שסימן את מה שהוא רואה כאיפה ואיפה ביחס התקשורתי: "מעניין, הוא לא הקציף ונרעש כל כך כשבנט הפר הבטחה חתומה לא לשבת עם מרצ, לפיד ורע״מ. יכול להיות, ואני מעלה את האפשרות בזהירות, שמדובר בצבוע ומתחסד? שוב, זו רק אפשרות".

דרוקר לא נשאר חייב: "שכח מהי עיתונות"

תגובתו של דרוקר לערוץ הנגדי ולסגל לא איחרה לבוא, והייתה אישית ונוקבת במיוחד: "אני מניח שהאופציה של לכתוב נגד מישהו שכביכול בצד שלך, לא עלתה מעולם על דעתך. אני מעלה בזהירות את האפשרות שמדובר באדם ששכח מהי עיתונות".