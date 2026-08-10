הרמטכ"ל: "כוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה"

הרמטכ"ל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערב (שני) פורום מבצעי בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר ומפקדים מבצעיים בצה"ל מדרגת סגן-אלוף ומעלה. בדבריו הבהיר כי לצד התהליכים המדיניים המתקיימים בזירות השונות, צה"ל שומר על כוננות לחידוש הלחימה.

"בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי משא ומתן מדיניים, כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל ההיסטוריים", אמר זמיר. "עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה".

הרמטכ"ל מארח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת הפורום נערכה סקירה מבצעית ומודיעינית רב-זירתית, לצד שיח מפקדים על המשך המערכה. המפקדים הציגו מקרי בוחן, סקירות על התפתחות הלחימה ולקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות.

הרמטכ"ל אמר כי ישראל נמצאת בצומת אסטרטגי וכי צה"ל מצוי במערכה גדולה, מתמשכת ורב-זירתית. לדבריו, המשימה היא להשפיע על המציאות באמצעות יוזמה טקטית ומערכתית ולא להיגרר אחרי ההתפתחויות.

"ההישגים שהשגנו בכל הזירות הם בראש ובראשונה הישגים שלכם, המפקדים והכוחות, ביבשה, בים ובאוויר, אנשי המודיעין, התקשוב, הלוגיסטיקה והמנהלה", אמר למפקדים. "יחד הובלתם את צה"ל להישגים משמעותיים ושיניתם את המציאות הביטחונית".

זמיר הוסיף כי צה"ל נמצא ב"תקופת ביניים", אך נותר דרוך ומוכן לכל האתגרים. "לצד הרצון לאפשר לכוחות להתרענן, אסור לנו לאבד דריכות. אנחנו נדרשים לשמר מוכנות גבוהה, להיות ערוכים לחזרה מהירה ללחימה עצימה, להגיב במהירות לכל התפתחות ולהמשיך להגן על אזרחינו".

בפורום השתתף גם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר, שסקר את השותפות בין צה"ל לצבא האמריקני. הרמטכ"ל הודה לו על שיתוף הפעולה והעניק לו תשורה כאות הוקרה, תוך שהגדיר את שיתוף הפעולה בין הצבאות חסר תקדים ועוגן אסטרטגי.