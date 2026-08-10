מתקפה מבית על יאיר גולן: "פישל בגדול"

הסערה הפוליטית סביב החלטתו של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן שלא לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת המפלגה לכנסת תופסת תאוצה, וכעת מצטרף למבקרים גם איש התקשורת והמגיש אמנון לוי.

בפוסט נוקב שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, יצא לוי בחריפות נגד ההתנהלות של גולן בפרשה. "יאיר גולן פישל. בגדול", קבע לוי בפתח דבריו.

בהמשך חידד את הציפייה הציבורית ממנהיגי המועמדים להנהגה: "אחרי שנות שלטון ארוכות של מנהיג שקרן ולא אמין, מותר לדרוש ממי שרוצה להחליף אותו, שמילה שלו תהיה מילה. בטון".

את דבריו חתם לוי בקריאה חדה ליו"ר 'הדמוקרטים' לחזור בו מהחלטתו ולממש את ההבטחה שניתנה לאשת המחאה: "עוד לא מאוחר לתקן. הבטחת לעינב צנגאוקר? תקיים".