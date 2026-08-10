תנועת הליכוד מודיעה על שריון ראשון ברשימתה לקראת הבחירות הקרובות: איש העסקים ויזם ההייטק אורן דוברונסקי מצטרף לנבחרת המפלגה לכנסת.

דוברונסקי, איש ימין המוכר כאיש עסקים מצליח וממקימי תעשיית ההייטק בישראל הפועל גם בעמק הסיליקון, מביא עמו ניסיון עשיר בתחומי הטכנולוגיה והיזמות.

בליכוד בירכו על הצטרפותו ומסרו כי לאחר הבחירות מיועד דוברונסקי להוביל את תחום הבינה המלאכותית (AI) במשק הישראלי, תוך שילוב הכלים הטכנולוגיים המתקדמים במערכות החינוך, הרפואה, הכלכלה ובכלל ענפי המדינה.