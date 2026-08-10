פריצת דרך: קולומביה מכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן

דרמה ביחסים בין ישראל ודרום אמריקה, קולומביה הכריזה במפתיע על הכרה רשמית ברמת הגולן כשטח מדינת ישראל, והכירה באופן מלא בריבונות הישראלית על כל שטחי הרמה.

משרד החוץ הקולומביאני פרסם לפני זמן קצר את ההחלטה באיגרת רשמית לקהילה הבינלאומית, בו הודיעה על שינוי עמדתה ביחס לאחיזתה של ישראל בשטחי רמת הגולן.

במסמך שכותרתו הרשמית הוא: "קולומביה מכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן"

משרד החוץ הקולומביאני מוסר כך: "לנוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטוחנה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונות הישראלית על שטח זה, כמו גם בזכותה של מדינה זו להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים".

"במשך עשרות שנים, ישראל מתמודדת עם אתגרי ביטחון מתמשכים ובעלי אופי קיומי לאורך גבולותיה. איומים אלה התגברו באופן משמעותי בשנים האחרונות, והגיעו לשיאם בפיגועי הטרור הנוראיים של ה-7 באוקטובר, אשר הבהירו את חומרתם ואת אופיים המשתנה של הסכנות העומדות בפני העם הישראלי".

"בהקשר ביטחוני אזורי זה, קולומביה מכירה בכך ששימור השליטה והריבונות של ישראל על רמת הגולן מהווה מרכיב חיוני בהגנתה הלאומית וביכולתה להגן ולשמור על אזרחיה".

שר החוץ סער שיבח את הצעד המדיני

שר החוץ גדעון סער חגג את ההכרזה הקולומביאנית, אותה תיאר כהיסטורית ומשמעותית ביותר: "אני מודה לקולומביה ולידידי הטוב, נשיא קולומביה, אבלארדו דה לה אספריאלה, על ההחלטה ההיסטורית שלו להכיר בריבונות ישראל בגולן העליון בעקבות הפגישה שלנו בברנקייה, קולומביה, ביום שני שעבר".

"בכך, נשיא קולומביה הוכיח, באחת ההחלטות הראשונות שלו בתפקיד, את מנהיגותו, את ערכיו ואת מחויבותו לישראל ולביטחון ישראל".

"אני מודה למקבילי ולידידי, שר חוץ עומר בולה אסקובר , על הידידות, השיתוף פעולה והעבודה המקצועית.".

סער המשיך ותיאר את אתגרי הביטחון של ישראל, ואת ההצדקה והצורך הקריטי של רמת הגולן לביטחונם של אזרחי ישראל: "ישראל היא מדינה קטנה ללא עומק אסטרטגי. גבולות ברי-הגנה הם חיוניים לישראל כדי להבטיח את קיומו של העם היהודי בארצו ההיסטורית".