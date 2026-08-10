בכירים באיראן מזהירים: ארה"ב וישראל מתכוננות לעוד מתקפה

מוחמד סייד מראנדי, מקורב ביותר למשטר האיראני ויועץ מדיני למספר בכירי משטר, יצא באזהרה חריפה, בה טען כי ארצות הברית, יחד עם בעלות ברית אזוריות ואף ישראל, מתכוננות למתקפת 'בליץ' על איראן, והזהיר כי מתקפה מחודשת על איראן תגרור כאוס אזורי.
מראנדי הוא פרופסור ללימודים אזוריים באוניברסיטת טהראן באופן פורמלי, אך משמש כיועץ ודובר בכיר לגופי המשטר בטהראן, כולל למועצת הביטחון העליונה. מראנדי מרבה להתראיין בתקשורת הזה ולדברר בשם דמויות המשטר, ונחשב לאחד מהגורמים המקורבים ביותר לאגפים הניציים במשטר ואדם שאמירותיו הפומביות מגיעות כמעט תמיד מפיהם של בכירי המשטר.
מראנדי הודיע ברשתות: "איראן מודעת לכך שכוחות 'משטר טראמפ' בכווית, איחוד האמירויות, קטאר, סעודיה וירדן מתכוננים וממקמים לקראת 'בליצקריג' (מתקפת מחץ מהירה) ייתכן לצד כוחות 'הציונים', כנגד אזרחי איראן".
והזהיר: "הרפובליקה האיסלאמית עומדת מוכנה להגיש תגובה מהירה ומוחצת כנגד כל מהלך".
טוב אחי