בכירים באיראן מזהירים: ארה"ב וישראל מתכוננות לעוד מתקפה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( לירי אגמי/פלאש 90 )

מוחמד סייד מראנדי, מקורב ביותר למשטר האיראני ויועץ מדיני למספר בכירי משטר, יצא באזהרה חריפה, בה טען כי ארצות הברית, יחד עם בעלות ברית אזוריות ואף ישראל, מתכוננות למתקפת 'בליץ' על איראן, והזהיר כי מתקפה מחודשת על איראן תגרור כאוס אזורי.

האזהרה האיראנית ( ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )