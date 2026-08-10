"זה היה רק עניין של זמן": עשרות חיילות חלו בבסיס

כ-30 מפקדות וטירוניות בבסיס גדנ"ע שדה בוקר סובלות בימים האחרונים מהקאות, שלשולים וכאבי בטן, כך פורסם היום (שני) על ידי לידור סולטן ב"היום". בעקבות התחלואה נעצרה אחת ההכשרות המתקיימות בבסיס, והחיילות נשלחו לבדיקות רפואיות.

לפי הדיווח, במהלך השעות האחרונות נערכו לחיילות בדיקות בבסיס, כאשר הבדיקה הרפואית הוגדרה כתנאי להמשך ההכשרה. במקביל, מיניבוס ובו חיילות שסבלו מתסמינים דומים יצא מהבסיס למרפאה מקומית לצורך קבלת טיפול.

בבסיס שדה בוקר מתארחים בדרך כלל מיועדים לשירות ביטחון המגיעים לשבוע גדנ"ע, שבמהלכו הם נחשפים לשירות הצבאי. בתקופה הנוכחית מתקיימות במקום גם חלק מההכשרות שבשגרה נערכות בבסיס עובדה של חיל האוויר, בעקבות אילוצים בבסיס הדרומי.

אחת הטירוניות המשרתות במקום טענה כי מצבו של המטבח בבסיס ירוד. לדבריה: "המטבחים כאן מטונפים ומלאים בחרקים ובג'וקים". עוד אמרה כי התחלואה לא הפתיעה את החיילות, וכי התסמינים הופיעו במהלך הימים האחרונים.

לפי עדותה, לאחר שהתברר כי יותר מ-30 חיילות סובלות מתסמינים, נאסרה כניסתן של החיילות החולות למטבח. היא הוסיפה כי הן ציפו לקבל מזון חלופי, אך לדבריה הדבר לא קרה והן נאלצו להסתפק בארטיקים.

גורמי הפיקוד בוחנים את האפשרות שמקור התחלואה נמצא במטבח הצבאי, אך בשלב זה לא נמסרה קביעה רשמית באשר לגורם שהוביל לתסמינים.

הכשרת חיל האוויר המתקיימת בבסיס נעצרה בעקבות האירוע, וטרם ידוע מתי תחודש. מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה לטענות שהועלו בדיווח.