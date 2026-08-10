חודשיים וחצי לפני הבחירות: פאניקה אדירה בליכוד

אזהרה פנימית חריפה בצמרת הליכוד: אתמול (ראשון) נשמע החשש מפני מצבה האלקטורלי של הקואליציה גם מפיו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, במהלך כנס של המפלגה בפתח תקווה. אוחנה הודה ביושר כי אם הבחירות היו נערכות כעת, המצב הפוליטי של הימין היה מורכב במיוחד.

"צריך לשכנע את הציבור, יש עוד זמן להראות את ההישגים. אבל אם הבחירות היו היום, המצב בעייתי. המצב קשה", אמר אוחנה במהלך הכנס, כך פרסם לראשונה העיתונאי אמיר אטינגר.

ברקע הסקרים המורכבים והחשש בקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לפעול באופן מיידי כדי לחזק את הנוכחות התקשורתית וההסברתית של הליכוד. לפי דיווח ב'וואלה', נתניהו נפגש בימים האחרונים עם חלק מהשרים וחברי הכנסת פנים אל פנים, ושוחח עם אחרים בטלפון.

במהלך השיחות הללו הציג ראש הממשלה את ההתפתחויות הביטחוניות והפוליטיות האחרונות, והנחה את חברי הסיעה לגבי המסרים המרכזיים אותם הוא מעוניין להבליט בתקשורת בתקופה הקרובה.

במסגרת המהלך, גובשה קבוצת מסבירים בולטת שתתייצב בחזית התקשורתית. בין חברי הקבוצה נמצאים שר החקלאות אבי דיכטר, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בעז ביסמוט, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שר החינוך יואב קיש ושר התפוצות עמיחי שיקלי.