טרגדיה: הלך לעולמו בן ה-5 שטבע בבריכה העירונית

בית החולים סורוקה נקבע היום (שני) מותו של איאן מוניר אבו עמאר, בן חמש, שטבע לפני כשישה ימים בבריכה העירונית בעומר.

לאחר קביעת מותו קיבלה משפחתו של איאן החלטה לתרום את איבריו, בתקווה שיושתלו בגופם של מטופלים הזקוקים להם ויסייעו בהצלת חייהם.

בני המשפחה מסרו כי הם מבקשים שאיבריו של איאן יושתלו ויצילו חיים. פרטים נוספים על הליך התרומה ועל ההשתלות הצפויות יימסרו בהודעה מסודרת במהלך הימים הקרובים.

איאן טבע בבריכה העירונית לפני כשישה ימים, והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה. בבית החולים נקבע כעת מותו, לאחר הימים שחלפו מאז אירוע הטביעה.

לצד האובדן הכבד, החליטה המשפחה לאפשר את תרומת איבריו. משמעות ההחלטה היא שאיבריו של איאן יוכלו להיות מיועדים להשתלה ולהעניק אפשרות להצלת חיים.

המשפחה הדגישה את רצונה שהתרומה תסייע לאחרים, וביקשה כי איבריו של הילד יושתלו במי שזקוקים להם. בשלב זה טרם פורסמו פרטים בנוגע לזהות מקבלי התרומות או להשתלות עצמן.

מותו של איאן נקבע שישה ימים לאחר אירוע הטביעה בבריכה העירונית בעומר. החלטתה של המשפחה התקבלה לאחר קביעת מותו בבית החולים סורוקה, ובתוך ההתמודדות עם האסון שפקד אותה.