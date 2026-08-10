מיכאל שמש מגיב לסערה: "זה מעשה שפל במיוחד"

הסערה במערכת הפוליטית סביב עינב צנגאוקר ויו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן תופסת תאוצה, וכעת מגיעה ביקורת חריפה במיוחד מצד התקשורת. הכתב הפוליטי מיכאל שמש יצא במתקפה ישירה נגד גולן והתנהלותו בפרשה.

"צריך לחדד את השאלה שיאיר גולן מנסה להתחמק ממנה: האם הוא שקרן?", תהה שמש. "כי אם הוא לא מכחיש ואם אכן כפי שצנגאוקר אומרת, הייתה הבטחה, אז אין דרך אחרת לתאר את מה שיאיר גולן עושה כאן".

שמש לא חסך במילים קשות והוסיף: "זה מעשה שפל במיוחד בהתחשב בעובדה שצנגאוקר יכלה להתמודד אם רק לא היו משקרים אותה".

הדברים מגיעים ברקע הפוסט החריף שפרסמה צנגאוקר, בו חשפה כי גולן הבטיח לה שריון בצמרת הרשימה וביקש ממנה לשמור על חשאיות ולא להתמודד בפריימריז – עד שחזר בו ברגע האחרון, וברקע תשובתו של גולן כי החליט שלא להשתמש בסמכות השריון שניתנה לו מתוך כבוד למתמודדי המפלגה.