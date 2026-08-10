הנקודה האדומה: אין סיכוי לשינוי 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"כולם מדברים על שינוי,

ומפריחים סיסמאות על אחדות,

אבל אף אחד לא באמת מתכוון לזה.

למה?

כי כל מערכת בחירות נראית בדיוק כמו הקודמת.

אין שום דבר שונה (אולי רק משהו משונה),

וכל מי שמלמל משהו על "אחדות" עושה את זה מחוסר ברירה,

לא מחזון או אחריות, אלא בגלל הישרדות.

דוגמאות? בשפע:

ארדן ואדלשטיין התאחדו כי הבינו שאין להם שום סיכוי לשלוט בליכוד, אז כבר עדיף לעזוב את הבית.

טרופר והנדל התאחדו כי זיהו שהגושים צמאים למפלגה מכריעה, ואנשי מילואים זה לא רק כוחות בשטח אלא כוח פוליטי חזק ביותר.

בנט ולפיד התאחדו כי הם כבר עשו את הקומבינה הזאת בעבר רק שהפעם הם באמת “ביחד” בטוב ובעיקר ברע. לפיד ובנט הקימו "ממשלת שינוי" שלא שינתה שום דבר, חוץ מלהוסיף לשמות שלהם את התואר "ראש הממשלה לשעבר", ולהוכיח שכולם מוכנים בסוף לחבור לערבים כדי לשלוט ביהודים.

היחידים שלא התאחדו, למורת רוחו של "המפלג הלאומי" העומד בראש הליכוד (האירוניה מתה מצחוק), הם סמוטריץ' ובן גביר.

בן גביר כבר הבהיר שהאיחוד עם סמוטריץ’ לא יקרה. ולמה לו להתאחד? הוא כרגע בעמדת כוח, וחולם להיות שר הביטחון הבא ברגע שנתניהו ייפטר מישראל (כץ השר, לא המדינה חלילה).

אז כמו שצעק פעם אביב גפן בקול צרוד מתסכול: "רוצים שינוי?” תמשיכו לרצות.

מה שהיה הוא שיהיה, כנראה שאין כל חדש בתוך הקלפי.

ממשלת אחדות? שינוי? לקיחת אחריות?

נחמד לחלום, אך כנראה שבבחירות הקרובות זה לא יקרה.

אולי "אחרי החגים”..

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!