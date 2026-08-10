עליזה בלוך מבהירה: זו הממשלה שאליה לא אצטרף

עליזה בלוך הבהירה היום (שני) כי לא תסכים לשבת בממשלה עם רע"ם או הרשימה המשותפת. דבריה נאמרו בתגובה לטענות המופצות בעניין האפשרות לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות לאחר הבחירות.

"בניגוד לשקרים המופצים, לא נשב בשום אופן באף ממשלה עם המפלגות הערביות התומכות בטרור שמסרבות להגדיר את חמאס כארגון טרור", אמרה בלוך.

בדבריה הציבה בלוך קו המבחין בין המפלגות הערביות הקיימות לבין אזרחים ערבים שלדבריה מקבלים את אופייה היהודי של מדינת ישראל, תומכים בשירות למדינה ומזדהים עמה.

"יכול להיות בממשלה בהחלט מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, התומכים בגיוס ושירות לאומי ומכירים בזהותה היהודית של המדינה", הוסיפה.

עם זאת, בלוך הבהירה כי עמדתה אינה כוללת אפשרות לשיתוף פעולה קואליציוני עם רע"ם או עם הרשימה המשותפת. לדבריה: "אבל בשום אופן לא לרע"ם ולא לרשימה המשותפת, שהן מפלגות תומכות טרור".

הדברים נועדו לדחות באופן חד משמעי את הטענות שלפיהן תהיה מוכנה להצטרף לממשלה הנשענת על המפלגות הערביות. לצד שלילת האפשרות הזאת, בלוך הותירה פתח לשילובם של ערבים שיקבלו את התנאים שהציגה: אהבת המדינה, תמיכה בגיוס לצה"ל או בשירות לאומי והכרה בזהותה היהודית.