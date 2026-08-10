אחרי הסערה: ההצעה של יאיר גולן לעינב צנגאוקר

לאחר שעינב צנגאוקר חשפה את מגעיה עם יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן ואת ביטול השריון שהובטח לה בצמרת הרשימה, גולן מפרסם תגובה פומבית ונוקבת בה הוא מביע צער על הכאב שנגרם לה, אך מבהיר את המניעים להחלטתו.

"עינב, את יקרה ללבי. אני מעריך ומוקיר אותך מאוד, את האומץ, הנחישות והעוצמה שבהם הובלת מאבק שהציל חיים", פתח גולן את דבריו. "אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך, ואני מצטער על כך מעומק הלב. זו הייתה החלטה שלי, ואני נושא באחריות מלאה עליה ועל הכאב שהיא גרמה לך".

גולן הסביר את השיקולים שהובילו אותו לחזור בו מכוונת השריון: "החלטתי שלא לעשות שימוש בזכות השיריון שלי, מתוך כבוד להכרעת 113 אלף חברות וחברי הדמוקרטים ומתוך אמון ברשימה המצוינת שהם בחרו. זו החלטה שקיבלתי ביחס לרשימה כולה, וגם מועמדות ומועמדים נוספים שנשקלו לשיריון קיבלו ממני את אותה הודעה: לא יהיו שריונים".

"מקווה שתבחרי לקחת תפקיד משמעותי"

למרות הסערה והביקורת, גולן קורא לצנגאוקר להמשיך בשיתוף הפעולה במסגרת הקמפיין והעשייה הציבורית: "אני מקווה שהדרך שלנו לא הסתיימה. יש לפנינו עוד מאבק גדול על דמותה ועתידה של המדינה הזאת – על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על החלפת ממשלת המחדל ועל שיקום ישראל".

את תגובתו חתם בהצעה להמשך הדרך: "הצעתי לך לקחת תפקיד משמעותי בקמפיין ולהמשיך איתנו לעשייה גם אחרי הבחירות. ההצעה הזו עומדת בעינה. אני רואה בך שותפה חשובה לדרך הזאת, ומקווה שתבחרי לקבל אותה ושעוד נעשה הרבה יחד".