רשת בני עקיבא נגד ראש עיריית גבעת שמואל: "חזור בך!"

הסערה סביב ישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל מחריפה: לאחר מכתבו החריג של ראש הישיבה, הרב שרגא פרוכטר, להורי התלמידים, הנהלת מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא יוצאת היום בפנייה חריפה לתושבי העיר ולחברי מועצת העיר.

במכתב טוענת הנהלת הרשת כי העירייה, בהובלת ראש העיר, יוסי ברודני, נקטה בשורת צעדים חד-צדדיים נגד הישיבה, ובהם ביטול הסכם ההפעלה, הפסקת התמיכה התקציבית השוטפת ועצירת תקציבים שנועדו לשיפוצים ולבניית כיתות.

בהנהלת הרשת טוענים כי מדובר בהסכם שנחתם בשנת 2021 לאחר משא ומתן בין הצדדים, וכי העירייה החליטה לבטלו באופן חד-צדדי עוד בטרם הסתיימה תקופתו.

"מהלכים שעלולים לפגוע במאות תלמידים"

בהנהלת הרשת מזהירים כי ההתנהלות מול הישיבה עלולה לפגוע לא רק במוסד עצמו אלא גם במאות התלמידים הלומדים בו.

"במקום לחזק מוסד חינוכי שהביא לעיר הישגים חסרי תקדים, מוביל ראש העירייה שורה של מהלכים שעלולים לפגוע ביציבותו, בעתידו ובעיקר במאות תלמידי העיר הלומדים בו", נכתב.

עוד טוענים ברשת כי לצד הפסקת התמיכה התקציבית השוטפת נעצרו גם תקציבים המיועדים לשיפוצים ולבניית כיתות, וכי העירייה נוקטת מהלכים בניסיון להפקיע את שטח הישיבה, שלטענת הרשת נמצא בבעלות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא עוד מתקופת הרב משה צבי נריה זצ"ל והרב אברהם צוקרמן זצ"ל.

בהנהלת הרשת מתייחסים גם להליכים משפטיים ומנהליים שלטענתם ננקטו נגד הישיבה, ובהם זימונים לחקירות בנושאי בנייה, וכן להתבטאויות שלטענתם נאמרו נגד הנהלת הישיבה.

מאבק על גבי התלמידים

הפנייה מגיעה כאמור זמן קצר לאחר מכתבו של הרב שרגא פרוכטר להורי התלמידים, שבו תיאר את הקושי שבו נמצאת הישיבה לקראת פתיחת שנת הלימודים.

במכתבו כתב הרב פרוכטר כי השנה לא קיבלה הישיבה מהעירייה את הסיוע שניתן לה בשנים קודמות לצורך שיפוצי הקיץ וההיערכות לפתיחת השנה. הוא גם התריע כי התמיכות שסייעו לישיבה לתת מענה לתלמידים המתמודדים עם אתגרים לימודיים ורגשיים צפויות להיפסק.

"הכוחות שלי הולכים ואוזלים" כתב ראש הישיבה, והוסיף: "אלו הילדים שלנו. אלו הבנים והמשפחות שאנחנו מחויבים אליהם. הם אינם צד במחלוקת, והחינוך שלהם לא יכול להיות בן ערובה של המחלוקת".

כעת טוענים ברשת כי המצב מאלץ את הנהלת הישיבה והצוות החינוכי להשקיע זמן וכוחות במאבק במקום בהכנת שנת הלימודים.

"במקום שהנהלת הישיבה והצוותים החינוכיים יקדישו את מלוא זמנם להכנת שנת הלימודים, לחינוך ולהמשך קידום ההישגים המרשימים של התלמידים, הם נאלצים להשקיע כוחות בהתמודדות עם מאבק מתמשך שמקורו בעירייה ובעומד בראשה", נכתב.

"חזור לסייע לישיבה"

בסיום המכתב פנתה הנהלת הרשת ישירות לראש העיר

"למען תושבי גבעת שמואל, למען התלמידים ולכבודו של הרב פרוכטר אנו קוראים לראש העיר להודיע כי הוא מפסיק את ההליכים באופן מיידי וחוזר לסייע לישיבה כפי שהוא מחויב משפטית ובעיקר כפי שהוא מחויב מוסרית"