אחרי 900 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

לקראת ציון 899 ימים להיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, משפחתה וחברי המטה להחזרתה, בשיתוף הציבור, יתכנסו למפגש מחאה מיוחד בסמוך למשרדי השב"כ.

הילדה היימנוט קסאו נחטפה ממרכז הקליטה בצפת כשהייתה בת תשע בלבד, וביום רביעי הקרוב יצוינו 899 ימים מאז אותו יום. למרות הזמן הרב שחלף, למשטרת ישראל עדיין אין כל קצה חוט בחקירת הפרשה או מידע לגבי מקום הימצאה.

על רקע המבוי הסתום בחקירה המשטרתית, קוראים בני המשפחה והפעילים לראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, ולארגון שבראשו הוא עומד, להתגייס באופן מיידי ולסייע בחיפושים.

במטה המאבק מחדדים את הדרישה ומזכירים כי לאחרונה הקים השב"כ יחידה ייעודית, המשתמשת ביכולות מודיעיניות מתקדמות לצורך חקירת הפשיעה המאורגנת והסחר באמצעי לחימה בחברה הערבית, ואף לקח חלק פעיל בחיפושים אחר הילד יובל קוגן.

לפיכך, משפחת קסאו דורשת כי ארגון הביטחון יעמיד את משאביו ויכולותיו הטכנולוגיות והמודיעיניות גם לטובת המאמץ לאיתור היימנוט, תוך קריאה חד-משמעית: לא עוד תירוצים – אלא תוצאות.