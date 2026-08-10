עינב צנגאוקר בתגובה ראשונה לסערה סביבה

אשת המחאה עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לראשונה לדיווחים הפוליטיים סביבה, וחשפה פוסט נוקב בו תיארה את המגעים שקיימה עם יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, שהבטיח לה לדבריה שריון בצמרת הרשימה לכנסת, אך חזר בו.

"אני מוצפת בימים האחרונים בהודעות תמיכה וגם בהמון שאלות", כתבה צנגאוקר. "זהו העם שאני מתכוונת לפעול למענו בשנים הקרובות, לפעול לתקן את מה שכל כך מקולקל פה. לצערי זה לא יקרה מהכנסת, זה כן יקרה בדרך שלי. מגיעות לכם תשובות, אני בוחרת לספר פה את מה שהיה".

בהמשך חשפה את לוח הזמנים והפרטים מאחורי הקלעים: "כבר בחודש פברואר, כשהחלו הדיווחים על צפי לפיזור הכנסת, נפגשתי, לבקשתו, עם יאיר גולן. באותה פגישה הוצע לי שיריון בצמרת הרשימה מיד אחרי חברי הכנסת המכהנים. לאחר מחשבות והתלבטויות האם זהו הצעד הנכון עבורי, השבתי בחיוב ליאיר והשיריון סוכם בינינו".

"התבקשתי להוריד פרופיל – ומילאתי את חלקי"

צנגאוקר מתארת כיצד התנהל המגע מאז אותה הסכמה: "מאותו הרגע נתבקשתי לשמור על כך בסוד ומאז הקפידו אנשיו של גולן לשמור איתי על קשר ובמהלך כל התקופה הזו אושררה במספר הזדמנויות ההתחייבות מול יאיר בעצמו. בכל פעם הודגש בפניי שמילה זו מילה, שהסיכום בינינו בתוקף, ושאחרי שתיבחר רשימת המתמודדים בפריימריז, יוכרז על השריון שלי בצמרת הרשימה. נתבקשתי על ידם, כחלק מהסיכום בינינו, להוריד פרופיל תקשורתי במהלך התקופה שעד להכרזה".

"כמובן שעמדתי בהתחייבותי ושמרתי על חשאיות הסיכום בינינו, הורדתי פרופיל ולא בחנתי אופציות אחרות, כמו השתתפותי בפריימריז, וגם לא קידמתי אפשרויות אחרות. מילאתי את הצד שלי בסיכום. לצערי, וכפי שפורסם, החליט גולן אחרת. זה הסיפור כולו. האירוע הזה נגמר והוא כבר מאחוריי", הוסיפה.

"אמשיך להשמיע קול ברור לתיקון המדינה"

למרות אכזבתה מהזירה הפוליטית הממסדית, הבהירה צנגאוקר כי אינה מתכוונת לפרוש מהעשייה הציבורית: "הבטחתי ואקיים: אני מתכוונת להחזיר את החוב העצום שלי לעם ישראל ולעשות הכל כדי שיהיה פה טוב יותר. בשבועות שנותרו עד הבחירות חובה עלינו לוודא שממשלת המחדל לא תצליח במזימתה להעלים ולהשכיח את הטבח, את ההפקרה ואת הכישלון המוחלט שהיא חתומה עליו בכל החזיתות".

את דבריה חתמה במסר חברתי: "מיד אחרי הבחירות, נפעל לתיקון, לאחדות ולריפוי החברה הישראלית. בכל בוקר מחדש אני וילדיי בוחרים בשיקום ובריפוי. כשאני מביטה בהם, אני רואה לנגד עיניי חיים שלמים שקיבלנו בחזרה. לשניה אחת אני לא שוכחת את ההמונים ברחובות שגרמו לזה לקרות, ולשניה אחת אני לא שוכחת את המשפחות שלא זכו לרגעים הללו. אמשיך להשמיע קול ברור וצלול למען תיקון המדינה".