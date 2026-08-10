אמילי עמרוסי רומזת למי תצביע בבחירות

הקמת המפלגה החדשה בהובלת גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ועליזה בלוך ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית ובמגזר הסרוג. אשת התקשורת והסופרת אמילי עמרוסי פרסמה פוסט תמיכה נחרץ ברשימה המתהווה, והסבירה מדוע מדובר לדעתה בבשורה נדרשת בעת הזו.

"אני חושבת על ארדן ואדלשטיין במונחים של 'מַה נַּעֲשָׂה יְקָר וּגְדוּלָה לְמָרְדֳּכַי עַל זֶה, וַיֹּאמְרוּ נַעֲרֵי הַמֶּלֶךְ מְשָׁרְתָיו: לֹא נַעֲשָׂה עִמּוֹ דָּבָר'", כתבה עמרוסי. "ארדן ואדלשטיין נותרו השניים הרלוונטיים היחידים מבין קבוצת המורדים באריאל שרון. ו'לא נעשה עמם דבר'. הגיע הזמן שהמחנה שלנו יגמול איתם טובה".

עמרוסי החמיאה גם להצטרפותה של ראשת עיריית בית שמש לשעבר: "ועליזה – מדהימה. עניינית, מנהיגותית, מחוברת לעם, ונבונה פוליטית. שלושתם פוליטיקאים רציניים, מנוסים, ויחסית למקצועם המפוקפק – אמינים מאוד וערכיים מאוד".

"להחזיק ידיים עם גנץ, וינטר והנדל"

בדבריה מייחלת עמרוסי לחיבורים רחבים ולממשלת אחדות ציונית: "הלוואי שיצליחו להחזיק ידיים עם וינטר. עם חילי ויועז. עם גנץ. והלוואי שיישבו בממשלה עם כל מי שעומד דום בשירת התקווה ועומד דום בקדיש. כל מי שלבו הומה לציון".

עוד הוסיפה על הצורך בסיום השסע הפנימי: "העם שלנו לא יכול להשקיע עוד גרם אנרגיה בסכסוך פנימי. כל מי שמוכן למות עבור מדינת ישראל האהובה צריך להיות מיוצג בממשלת האחדות שתקום. גם אם הוא לא כוס התה שלי. גם אם יש לי ויכוח ענק איתו. הנזק שייגרם לנו אם איש שמאל יהיה שר תיירות נמוך בהרבה מהנזק שייגרם לנו אם נמשיך לנעוץ שיניים זה בצוואר אחיו, כשהאויבים שוב מחכים לשעת כושר".

את דבריה חתמה עמרוסי בהסבר לשינוי בתפיסתה הפוליטית: "ארדן-אדלשטיין-בלוך הם קבוצה ציונית מאחדת שמדברת בשפה שאינה פלגנית והיא נאמנה לאדמה ולעם. אני אוהבת את סמוטריץ', סטרוק, רוטמן וסוכות. הם הקהילה הטבעית שלי. אבל ביום שאחרי הטראומה הגדולה, אני מחפשת מייצגים של עם ישראל ולא של המגזר שלי – ומוצאת אותם במפלגה המתהווה".