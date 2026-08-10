בית המשפט קבע: מכה קשה לחברי כנסת בליכוד

מכה קשה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד, שמגבירה רבות את הסיכויים שיראו את הכנסת הבאה רק דרך מסכי הטלוויזיה. בית המשפט המחוזי השאיר על קנו את החלטת בית הדין הפנימי של מפלגת הליכוד, וקבע כי ח"כים מכהנים לא יוכלו להתמודד מחדש לרשימה דרך המחוזות.

לאחר ניסיון של חברי המפלגה להרחיב את מסלולי ההתמודדות של חברי כנסת מכהנים גם דרך המשבצות המחוזיות הייעודיות, והחלטת בית הדין הפנימי של המפלגה כנגד המהלך, עתרו מספר גורמים כנגד החלטת בית הדין, אך כעת בית המשפט המחוזי הכריע והודיע כי הוא משאיר את ההחלטה ללא התערבות.

משופט בית המשפט המחוזי יעקב שקד נמסר בפסק הדין: "גדר ההתערבות החלטות טריבונל פנימי, לרבות מפלגתי, שמור למקרה חריג, ובית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטת טריבונל כזה".

ואף הוסיף וחיזק את טענות בית הדין של הליכוד והסביר: "בנסיבות אלה, כאשר שלושה חברי הרכב הגיעו ברוב דעות למסקנה כי הפגמים בהליך הבחירה והספירה, שהובאו בהרחבה על ידי הדיין בם, מובילים למסקנה כי ההצעה לא התקבלה כדין, הרי שאין המקרה החריג להתערב בקביעה מעין זו".

מדובר במכה משמעותית לחברי כנסת רבים בליכוד שכיהנו לאורך הקדנציה האחרונה, אשר יצטרפכו להתמודד בתוך רשימה צרה ודחוקה ביותר, בין שמונת השיריונים שזכה להם ראש הממשלה ומשבצות המחוזות. ובנוסף לירידה הצפויה בכמות המנדטים של המפלגה על פי הסקרים, חברי כנסת מכהנים ו-וותיקים יכולים בהחלט למצוא את עצמם נלחמים על מקומות ריאלים בודדים.

רבים מהם, דמויות מוכרות בפוליטיקה הישראלית מזה שנים רבות, צפויים לראות את מליאת הכנסת הבאה, רק דרך שידורי ערוץ הכנסת לאחר החלטה זו.