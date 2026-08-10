פעיל הר הבית תובע: נאזק גם לאחר שהשופט שחרר אותו

פרסום ראשון: פעיל הר הבית, מתיישב ואב לארבעה, הגיש היום (שני) תביעה אזרחית בסך 42 אלף שקלים נגד משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו נטען כי האיש נאזק בידיו וברגליו, הוחזק במשך שעות ואף הושב לתא המעצר לאחר שבית המשפט הורה לשחררו לאלתר.

לפי התביעה, האירוע התרחש באיסרו חג פסח, כשהפעיל הגיע עם משפחתו לעיר העתיקה בירושלים. ברקע עמדה הרחקה קודמת מהר הבית, שנשלחה אליו כחודש לאחר האירוע בהודעת וואטסאפ ממספר לא מוכר.

בצו נאסר עליו להתקרב ל"מבואות הר הבית", אולם לטענתו לא צורפה אליו מפה המגדירה את גבולות האזור. האיש נעמד להתפלל במרחק של כ-20 מטרים ממחסום המשטרה בשער השלשלת, אך עוכב בידי השוטרים.

עוד נטען כי למרות שלא התנגד, לא ניסה להימלט ולא נהג באלימות, הוא נכבל בידיו וברגליו והובל דרך רחבת הכותל לתחנת הקישלה. לפי כתב התביעה, הוא נותר אזוק בתחנה במשך כשבע שעות.

במהלך העיכוב ניסה הפעיל ליצור קשר עם אשתו, שנותרה בעיר העתיקה עם ארבעת ילדיהם, בהם תינוק בן כחודשיים. לטענתו, שוטר אחז בידו ושוטר מג"ב ניסה לקחת את מכשיר הטלפון מכיסו.

בתביעה נטען עוד כי כאשר אשתו הגיעה לתחנה, נאמר לה שבעלה כבר מיוצג בידי עורך דין מחוננו. בעקבות זאת, לפי הנטען, היא לא פנתה למוקד המשפטי של הארגון, והטיפול בשחרורו התעכב. האיש הועבר למעצר במגרש הרוסים ונשאר שם במשך הלילה.

למחרת דחה בית המשפט את בקשת המשטרה להרחיקו והורה לשחררו ללא תנאים. השופט קבע כי "היה נכון לצרף מפה למבואות ההר, בכך היה להסיר כל חשש או ספק". למרות ההחלטה, בתביעה נטען כי שוטרי הליווי אזקו אותו פעם נוספת בידיו וברגליו והחזירו אותו לתא ההמתנה, שבו הוחזק כשעה נוספת.

עו"ד ויזל מסר: "מחדל משטרתי זה מכשיל בעל כורחם אזרחים שומרי חוק, וכפי שארע במקרה של מרשי, התגלגל לכליאת שווא, לאיזוק משפיל ולפגיעה קשה במשפחתו".

עוד הוסיף: "על המשטרה לחדול משימוש קל דעת בצווים פוגעניים אלו, ומזלזול בזכויותיהם ובכבודם של המורחקים".