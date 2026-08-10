10 שנים אחרי שכבש את העולם: "לה לה לנד" חוזר לקולנוע 

אחד הסרטים הרומנטיים והאהובים של העשור האחרון חוזר למסך הגדול: לרגל חגיגות עשר שנים ליציאתו, "לה לה לנד" יוקרן מחדש בבתי הקולנוע בישראל החל מ-25 באוגוסט.

הסרט המוזיקלי של הבמאי דמיאן שאזל יצא בשנת 2016, בכיכובם של אמה סטון וראיין גוסלינג, והפך במהירות להצלחה גדולה ברחבי העולם. העלילה עוקבת אחר מיה, שחקנית בתחילת דרכה שמנסה לפרוץ בהוליווד, וסבסטיאן, פסנתרן ג'אז שחולם לפתוח מועדון משלו. בין האודישנים, המוזיקה והחלומות הגדולים, השניים מתאהבים ומגלים שהדרך להגשמת החלומות שלהם לא תמיד מסתדרת עם הזוגיות.

מהצלחה בקולנוע ועד האוסקר

"לה לה לנד" הפך לאחת ההצלחות הגדולות של אותה שנה. הסרט, שתקציבו עמד על כ-30 מיליון דולר, הכניס כ-446 מיליון דולר ברחבי העולם.

גם בעונת הפרסים הוא היה כמעט בלתי ניתן לעצירה: הסרט קיבל לא פחות מ-14 מועמדויות לפרסי האוסקר, שיא שאותו חלק באותה תקופה עם "טיטניק" ו"הכל אודות חוה", וזכה בשישה פסלונים, בהם הבמאי הטוב ביותר לדמיאן שאזל והשחקנית הטובה ביותר לאמה סטון.