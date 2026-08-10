בעקבות הטרגדיה: ליאו מסי שוקל לעזוב את אינטר מיאמי

ליאו מסי ( (צילום: שאטסרטוק) )

האם ליאו מסי בדרך לתחנה חדשה ומרגשת במיוחד בקריירה? דיווח שפורסם היום (שני) בארגנטינה טוען כי הכוכב שוקל לעזוב את אינטר מיאמי ולחזור אינ לניואלס אולד בויז, הקבוצה שבה עשה את צעדיו הראשונים בכדורגל.

הדיווח מגיע ימים ספורים לאחר מותו של אביו, חורחה מסי, שהלך לעולמו בסוף השבוע האחרון בגיל 68. בעקבות האובדן המריא מסי לארגנטינה כדי לשהות לצד בני משפחתו ברוסאריו, העיר שבה נולד ובה החל את דרכו בענף. העיתונאי הארגנטינאי לאו פרדיסו התייחס לאפשרות המעבר בערוץ הטלוויזיה "AmericaTV" ואמר: "הוא הרגיש צורך להיות קרוב לאביו, זה המידע שיש כרגע". למרות הדיווח, מעבר של מסי לארגנטינה אינו פשוט מבחינה חוזית. הכוכב חתום באינטר מיאמי עד דצמבר 2028, ולכן חזרה לניואלס תדרוש את הסדרת עזיבתו את הקבוצה האמריקנית.

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לאורך השנים פורסמו דיווחים רבים על רצונו האפשרי של מסי לסיים את הקריירה במולדתו ובמועדון שבו החל לשחק. עם זאת, לאחר שהצטרף לאינטר מיאמי בעקבות זכייתה של ארגנטינה במונדיאל 2022, האפשרות שיחזור לשחק בארגנטינה נראתה רחוקה יותר.

מסי עזב את ניואלס אולד בויז ועבר לברצלונה בשנת 2000. כעת, לפי הדיווח, הנסיבות המשפחתיות עשויות להשפיע על המשך דרכו ולהוביל אותו בחזרה לרוסאריו.

במונדיאל האחרון כבש מסי שמונה שערים והוסיף ארבעה בישולים. נבחרת ארגנטינה הגיעה עד לגמר, שבו הפסידה לספרד וסיימה במקום השני.

ניואלס אולד בויז זכתה שש פעמים באליפות ארגנטינה, כשהזכייה האחרונה שלה הייתה בשנת 2013. בשלב זה לא דווח על הסכם או על משא ומתן בין הצדדים, אלא על רצונו האפשרי של מסי לשוב לארגנטינה ולהיות קרוב למשפחתו בתקופה הקשה.