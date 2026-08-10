הפרידה האחרונה: ליאו מסי מלווה את אביו למנוחות

ליונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

יומיים לאחר הבשורה הקשה על מותו של אביו, ליאו מסי חזר לעיר הולדתו רוסאריו שבארגנטינה כדי להיפרד ממנו בפעם האחרונה. חורחה מסי, אביו וסוכנו הוותיק של כוכב הכדורגל, הלך לעולמו בגיל 68 לאחר שהתמודד עם מחלה ממושכת.

מסי הגיע יחד עם בני משפחתו לטקס הלוויה הפרטי שנערך בפרס, הסמוכה לרוסאריו. לצדו היו אשתו אנטונלה רוקוזו ושלושת בניהם, שהגיעו גם הם לחלוק כבוד אחרון לסב המשפחה. מחוץ למקום התאספו מעריצים שביקשו להביע תמיכה במשפחת מסי ברגע הקשה. חלקם השאירו פרחים והודעות תנחומים לזכרו של חורחה.

מסי בדרכו להלוויה ( צילום: פרטי )

האיש שליווה את מסי לאורך כל הדרך

חורחה היה הרבה מעבר לאביו של אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. במשך שנים הוא שימש כנציגו של מסי והיה אחת הדמויות המשמעותיות ביותר מאחורי הקריירה שלו.

לפני המעבר לאירופה עבד חורחה במפעל פלדה ברוסאריו, ובשנת 2000 עבר עם המשפחה לספרד לאחר שליאו הצטרף לאקדמיה של ברצלונה. בהמשך ליווה וניהל את הקריירה של בנו גם בשנים שבהן הפך לכוכב עולמי, ועד למעברים לפריז סן ז'רמן ולאינטר מיאמי.

"אבא שלי תמיד היה לצדי", סיפר מסי בעבר, כשדיבר על התקופה הקשה בתחילת דרכו בברצלונה ועל ההחלטה המשותפת של השניים להישאר בספרד ולהמשיך להילחם על החלום.

חורחה הותיר אחריו את רעייתו סיליה ואת ארבעת ילדיהם - ליאו, רודריגו, מתיאס ומריה סול. כעת, אחרי שנים שבהן ליווה את בנו כמעט בכל תחנה בקריירה, מסי ומשפחתו נפרדו ממנו בפעם האחרונה.