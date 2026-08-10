לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון, בסיוע צוותים ממחוזות שכנים, פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. במקום מתמודדים הכוחות עם קו אש נרחב המתפשט לכיוון מטעי התמרים במרחב.

בשל תנאי מזג האוויר הקשים וקצב התפשטות האש המהיר, הוחלט על הזנקת ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", אשר פועלים לכיבוי במקביל לכוחות הקרקעיים. צוותי הכיבוי פועלים לבלימת התפשטות האש, בסיוע כלים הנדסיים.

רצף שריפות בבקעת הירדן

השריפה בארגמן מצטרפת לרצף של שריפות גדולות שפקדו את בקעת הירדן בימים האחרונים. במהלך שלושת ימים האחרונים התמודדו כוחות הכיבוי עם מספר שריפות משמעותיות שפרצו בשטחי מרעה, חקלאות ושמורות טבע באזור.