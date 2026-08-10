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שריפה מתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן

לוחמי אש מתמודדים עם קו אש נרחב המתפשט לכיוון מטעי התמרים של המושב ארגמן בבקעת הירדן • בגלל הרוחות ותנאי הטופוגרפיה הקשים, 4 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד הוזנקו לסייע במאמצי הכיבוי

15:04
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השריפה בגוש עציון (כיבוי והצלה ישראל)

לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון, בסיוע צוותים ממחוזות שכנים, פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. במקום מתמודדים הכוחות עם קו אש נרחב המתפשט לכיוון מטעי התמרים במרחב.

בשל תנאי מזג האוויר הקשים וקצב התפשטות האש המהיר, הוחלט על הזנקת ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", אשר פועלים לכיבוי במקביל לכוחות הקרקעיים. צוותי הכיבוי פועלים לבלימת התפשטות האש, בסיוע כלים הנדסיים.

הלהבות ליד המושב ארגמן

רצף שריפות בבקעת הירדן

השריפה בארגמן מצטרפת לרצף של שריפות גדולות שפקדו את בקעת הירדן בימים האחרונים. במהלך שלושת ימים האחרונים התמודדו כוחות הכיבוי עם מספר שריפות משמעותיות שפרצו בשטחי מרעה, חקלאות ושמורות טבע באזור.

הכבאית בשטח (כבאות והצלה ארצי)

שליטה בגזרת יהודה

במקביל לפעילות בבקעת הירדן, דיווחה כבאות והצלה כי בגזרת יהודה הושגה שליטה על האירוע בחוות כרם חממי. לוחמי האש ישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות ומניעת התחדשות מוקדי הבעירה.

בימים האחרונים התמודדו צוותי הכיבוי ביהודה ושומרון עם מספר מוקדי שריפה נוספים, ביניהם שריפה בגבעה 26 צפונית לקרית ארבע, שריפה ביישוב בית דרור בדרום הר חברון, ושריפה בכביש 5 בשומרון שהחלה מרכב שנשרף והתפשטה לשטח פתוח.

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