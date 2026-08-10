הורים שימו לב: אלו הערים הכי מסוכנות לילדים

ילד אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

379 ילדים עד גיל 14 נפגעו בתאונות דרכים במהלך חודשי הקיץ והחופש הגדול בשנת 2025 כאשר שמונה מהם נהרגו ו-60 נפצעו קשה, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס, אך מי הן הערים המסוכנות ילדים בחופש הגדול?

חיפה, עכו וחדרה הן הערים המסוכנות ביותר לילדים בחודשי הקיץ והחופש הגדול, כך עולה מניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני הלמ"ס. חודשי הקיץ והחופש הגדול הם תקופה שבה הסכנה של ילדים להיפגע בתאונות דרכים הולכת וגדלה בעיקר בשל היעדר מסגרת אשר תגן עליהם במהלך היום. ילדים רבים נמצאים ברחובות, חסרי מעש או בנסיעות ארוכות עם המשפחה. כל אלה מגבירים את הסיכון לתאונת דרכים, כאשר חודשי הקיץ - יוני, יולי ואוגוסט, הם החודשים שבהם נרשמת ההיפגעות הכי גבוהה של ילדים ובני נוער בתאונות דרכים במהלך חודשי השנה. בעמותת אור ירוק בדקו מי הן הערים המסוכנות לילדים בחודשי הקיץ והחופש הגדול, ערים שבהן מספר הילדים הנפגעים בתאונות דרכים הוא הגבוה ביותר בהשוואה למספרם בערים ובישובים. באור ירוק בדקו את נתוני היפגעות הילדים (0-14) בתאונות דרכים בחודשים יוני, יולי ואוגוסט במשך חמש השנים האחרונות (2025-2021) כאשר הנתונים נבדקו בהשוואה לכל אלף ילדים בכל עיר מעל 50 אלף תושבים.

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חיפה כאמור נמצאת במקום הראשון והגרוע בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.27 ילדים נפגעים בממוצע לכל אלף ילדים בשנה (16 ילדים נפגעים בממוצע בכל קיץ וחופש גדול).

עכו נמצאת במקום השני בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים לכל אלף ילדים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בעיר עם 0.25 ילדים נפגעים בממוצע בשנה (שלושה ילדים נפגעים בממוצע בכל קיץ וחופש גדול).

חדרה נמצאת במקום השלישי בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.209 ילדים נפגעים בממוצע (חמישה ילדים נפגעים בממוצע בכל קיץ וחופש גדול).

אשקלון נמצאת במקום הרביעי בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים לכל אלף ילדים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בעיר עם 0.207 ילדים נפגעים בממוצע בשנה (שמונה ילדים נפגעים בממוצע בכל קיץ וחופש גדול)

פתח תקוה סוגרת את החמישייה הפותחת עם 0.205 ילדים שנפגעו בתאונות דרכים לכל אלף ילדים בממוצע בחודשי הקיץ והחופש הגדול בעיר בשנה (13 ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בכל שנה).

תל אביב -יפו נמצאת במקום ה-14 בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.13 ילדים נפגעים בממוצע לכל אלף ילדים בשנה (13 ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בכל שנה).

בירושלים אמנם נרשם מספר הילדים הנפגעים הגבוה ביותר בתאונות דרכים בחודשי הקיץ (רשומים בה גם הכי הרבה ילדים) אך היא ניצבת במקום ה-19 בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.12 ילדים נפגעים בממוצע בשנה (40 ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול בכל שנה).

אלו הם הנתונים בערים החרדיות: ביתר עלית נמצאת במקום ה-23 בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.105 ילדים נפגעים בממוצע לכל אלף ילדים בשנה (ארבעה ילדים נפגעים בממוצע בכל קיץ וחופש גדול).

בני ברק נמצאת במקום ה-32 בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.07 ילדים נפגעים בממוצע לכל אלף ילדים בשנה (שבעה ילדים נפגעים בממוצע בתאונות דרכים בכל קיץ וחופש גדול).

מודיעין עלית נמצאת במקום ה-41 בשיעור הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בחודשי הקיץ והחופש הגדול לכל אלף ילדים בעיר עם 0.02 ילדים נפגעים בממוצע לכל אלף ילדים בשנה (בכל קיץ וחופש גדול נפגע ילד אחד בממוצע בתאונת דרכים).

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "החופש הגדול הוא תקופת זמן שבה הסכנה של ילדים להיפגע בתאונת דרכים הוא הגבוה ביותר במהלך השנה. הנתונים מחייבים את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול ביחד עם ראשי וראשות הערים לתוכנית כוללת לאיתור הרחובות והצמתים האדומים אשר מסכנים את הילדים שלנו.

יש למתן ולרסן את מהירות הנסיעה בסביבת ריכוז גבוהה של ילדים כמו בתי ספר, גנים ציבוריים, פארקים ומתנ"סים. מעל 30 ילדים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה ואם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא יתעוררו ויבינו שאנחנו במצב חירום אנו עלולים להגיע ל-50 ילדים הרוגים בתאונות דרכים בסוף השנה, נתון שלילי של 20 שנים. ילדים תמיד יתנהגו כמו ילדים ולכן במקום להטיל את האחריות עליהם יש לוודא כי הסביבה שלהם בטוחה וסלחנית לטעויות".

ילדים נפגעים בתאונות דרכים בחודשים יוני, יולי ואוגוסט לכל אלף ילדים בשנים 2025-2021 בערים מעל 50 אלף תושבים.