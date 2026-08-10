פייגלין מטיל פצצה: "נשמח לרוץ איתו ביחד"

משה פייגלין, יו"ר זהות, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' והפתיע כאשר קרא להקמת גוש אחד יחד עם סמוטריץ', בן גביר ווינטר.

בדבריו הוא אמר: "נשמח לרוץ בגוש טכני אחד גדול עם סמוטריץ', בן גביר ווינטר. אנחנו גם יודעים מסקרים שערכנו שריצה עם סמוטריץ', לדוגמה, יכולה להשיג 10 מנדטים.

לא יכול להיות שהערבים התאחדו, שבשמאל התאחדו – ורק אצלנו בימין כל אחד ירוץ בנפרד. לפני שנה ניסינו וקיבלנו כתף קרה. השנה אני מקווה שהדברים ישתנו. גם במקרה של סירוב, מפלגת זהות תתמודד. רק במקרה שהשמש לא תזרח – לא נגיש מועמדות".