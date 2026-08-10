יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קיילי ג'נר

קיילי ג'נר ( צילום: שטארסטוק )

קיילי ג'נר נמצאת מול המצלמות מאז שהייתה ילדה, הפכה אימפריית איפור לעסק של מאות מיליוני דולרים ונחשבת לאחת הנשים המשפיעות ביותר ברשת. אבל לצד משפחת קרדשיאן המפורסמת, הזוגיות עם טימותי שאלאמה ומאות מיליוני העוקבים - יש כמה פרטים מפתיעים בסיפור שלה. לכבוד יום הולדתה ה-29, הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על קיילי ג'נר.

1. היא הייתה רק בת 10 כשהפכה לכוכבת ריאליטי קיילי נולדה ב-10 באוגוסט 1997 בלוס אנג'לס, בתם הצעירה של קריס וקייטלין ג'נר ואחותה הקטנה של קנדל. כשהסדרה "משפחת קרדשיאן" עלתה לאוויר ב-2007 היא הייתה בסך הכול בת 10 - ומאז למעשה בילתה את רוב חייה מול המצלמות. 2. הייתה בכלל הייתה מעודדת לפני מאות מיליוני העוקבים והעסקים, קיילי הייתה תלמידה בבית הספר סיירה קניון ואף השתתפה בנבחרת המעודדות. ב-2012, כשהפרסום והעבודה כבר תפסו חלק משמעותי מחייה, היא עברה לחינוך ביתי.

קיילי בצעירותה ( צילום: שטארסטוק )

3. הכול התחיל מחוסר ביטחון אחד קטן

השפתיים של קיילי הפכו עם השנים לאחד מסימני ההיכר שלה - ובהמשך גם לבסיס לאימפריית האיפור שבנתה. ג'נר סיפרה בעבר כי השפתיים היו אחד הדברים היחידים במראה שלה שגרמו לה לחוסר ביטחון, ולכן בחרה להשתמש בחומרי מילוי. דווקא הדבר שהטריד אותה כנערה הפך בסופו של דבר לחלק משמעותי מהמותג שלה.

4. היא השקיעה בעצמה 250 אלף דולר - והשאר היסטוריה

בגיל צעיר השתמשה קיילי בכ-250 אלף דולר שהרוויחה מעבודות דוגמנות כדי להשיק את ה-Lip Kits שלה. המוצרים הפכו ללהיט מסחרר, ובהמשך נולד מהם Kylie Cosmetics. לפי פורבס, קיילי אפילו רשמה את הסימן המסחרי "Kylie Lip Kits" כשהייתה בת 17 בלבד.

המוצרים של קיילי ( צילום: שטארסטוק )

5. כמעט הפכה למיליארדרית הצעירה בעולם - ואז הגיעה הסערה

ב-2019 פורבס הכריז על ג'נר כמיליארדרית הצעירה ביותר שעשתה את הונה בעצמה, אך כעבור כשנה חזר בו. במגזין טענו כי העסק שלה היה קטן יותר מכפי שהוצג וכי נתונים שנמסרו בנוגע להכנסות החברה נופחו. ג'נר הכחישה את הטענות, אבל איבדה את תואר המיליארדרית.

6. היא מכרה יותר מחצי מאימפריית האיפור שלה

בשנת 2019 עשתה קיילי עסקת ענק: 51% מ-Kylie Cosmetics נמכרו לחברת Coty תמורת 600 מיליון דולר. למרות המכירה, ג'נר נשארה מזוהה לחלוטין עם המותג ועדיין מחזיקה, לפי הערכת פורבס, בכ-44% ממנו.

7. היא גם כתבה ספר מדע בדיוני

הרבה לפני שהפכה לאימפריית ביוטי, קיילי ואחותה קנדל ניסו את מזלן גם בעולם הספרות. ב-2014 השתיים הוציאו יחד רומן מדע בדיוני דיסטופי בשם "Rebels: City of Indra", שעוסק בשתי תאומות שחיות בעולם עתידני. הספר לא הפך ללהיט גדול, אבל בהמשך אף יצא לו ספר המשך.

קיילי ג'נר ( צילום: שטארסטוק )

8. לבן שלה היה בהתחלה שם אחר לגמרי

בפברואר 2022 נולד בנם השני של קיילי וטראוויס סקוט. בתחילה השניים הודיעו ששמו Wolf, אבל זמן קצר לאחר מכן קיילי הודיעה שזה פשוט לא מרגיש כמו השם שלו. אחרי חודשים ארוכים של התלבטויות הוא קיבל את שמו הנוכחי - Aire. קיילי סיפרה מאוחר יותר שהבחירה בשם הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר עבורה בתקופה שאחרי הלידה.

9. היא עשתה היסטוריה גם באינסטגרם

בינואר 2022 הפכה ג'נר לאישה הראשונה בהיסטוריה שחצתה את רף 300 מיליון העוקבים באינסטגרם, כשהיא עוקפת את אריאנה גרנדה. עם השנים המספר המשיך לטפס, וקיילי ביססה את מעמדה כאחת הנשים הנעקבות בעולם.

10. והיום: הזוגיות עם אחד השחקנים הגדולים בעולם

מאז 2023 קיילי נמצאת בזוגיות עם השחקן טימותי שאלאמה. אחרי תקופה ארוכה שבה השניים ניסו לשמור על הקשר הרחק מאור הזרקורים, בשנים האחרונות הם כבר מופיעים יחד ביותר אירועים פומביים. רק לאחרונה נצפו השניים יחד גם בגמר המונדיאל 2026, ולפי מקורבים הם מאוהבים וטוב להם יחד - אבל נכון לעכשיו לא ממהרים לכיוון האירוסים.