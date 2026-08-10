"בחזרה מההימלאיה" - מותחן בנופים עוצרי נשימה

בחזרה מההימליאה ( צילום: סרטי נחשון )

יש סרטים שיחקקו בראשך זמן רב. כזה הוא הסרט החדש והנפלא "בחזרה מההימלאיה". סרט שלפני הכל, הוא סרט של נופים, של חיים אחרים בכפרים מבודדים, הרחק מהעין והאוזן האנושית.

זהו סרט המשלב סרט הרפתקאות ומותחן, המתרחש בנופים עוצרי נשימה ובציוויליזציות לא ידועות. קיקה, קלרה ובנה לוקאס יוצאים לחופשה בצפון הודו. במהלך לילה סוער, תקרית דרמטית מפרידה ביניהם וקיקה מחולץ כשהוא פצוע ומובל אל כפר מבודד למרגלות ההימלאיה. שם, למול היופי הבלתי נתפס, קיקה מתאושש בהדרגה ולומד את אורח חייהם הייחודי של בני השבט – את המסורות, האמונות והקשר העמוק לטבע. תהליך ההחלמה הופך למסע פנימי של גילוי עצמי וגאולה, עד שלבסוף, קיקה מתחזק ומסוגל לצאת לדרך ולתפוס חזרה את מקומו בעולם, כשהוא כבר אינו אותו אדם.

הבמאי סלבדור קאלבו מספר שאת ההשראה לסרט שאב מקלאסיקות ספרותיות של ספרי מסע, בהם ספרים של מארק טוויין, ג'וזף קונרד, ג'ק לונדון וסופרים ספרדיים, שהיו חלק מעולם הקריאה שלו בילדותו. "משם נולדה המשיכה שלי לטיול והקסם שהילך עליי במפגש עם תרבויות שלא הכרתי. והוא אומר" רצינו ליצור סיפור שיזכיר לנו את הסרטים ההוליוודיים הגדולים שדורשים צפייה על מסך גדול, כדי ליהנות מהצילום ומהנופים. זהו בידור במיטבו, אבל עם מסר עמוק ודמויות מעוררות השראה.

סיפור על דמויות שמתמודדות עם אשמה, עם האומץ להתמודד עם פחדים, סולידריות וגאולה, מבלי לאבד לרגע את עניין ההרפתקה. נפלא, איכותי , מגלה עניין והרבה יופי מהטבע. 120 דקות קסומות.