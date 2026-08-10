4 מטוסים הוזנקו לשריפה בחוות "כרם חממי" בגוש עציון

כוחות כיבוי בפעולה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

שריפה מתקדמת לכיוון חוות "כרם חממי" בגוש עציון. בשל היובש והרוחות העזות, חשש כי האש תגיע לחווה. מכיבוי והצלה יו"ש נמסר: "לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בין היישוב מרום יהודה, לחוות "כרם חממי" בגוש עציון. הצוותים הראשונים שהגיעו למקום מדווחים על קו אש נרחב הנע בחסות הרוחות לעבר החווה, וכרגע פועלים הכוחות בנסיונות לבלום את התפשטות האש".

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לאחר שעה של ניסיונות כיבוי, ובתום הערכת מצב, הוחלט על הזנקת מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד'. במקביל צוותי כיבוי פועלים באופן קרקעי ונערכים לקו עצירה.

להב דניאל מזרחי מפקד האירוע: "מדובר בשריפה הנעה במהירות במעלה ההר לכיוון החווה. תוואי השטח מורכב ומקשה על פעולת צוותים קרקעיים, לאור כך הוזנקו ארבעה מטוסי כיבוי אשר יסייעו לנו בבלימת התקדמות האש. במקביל אנו נערכים בקו עצירה קרקעי באמצעות רכבי הכיבוי וחוואים מחוות סמוכות."