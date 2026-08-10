אבידע בכר חושף: "זה המועמד שלי לראשות הממשלה"

מליאת הכנסת - אילוסטרציה ( נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת )

אבידע בכר, תושב בארי שאיבד את אשתו ואת בנו בטבח 7 באוקטובר, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm וחשף למי הוא עומד להצביע.

תחילה הוא התייחס למצב הביטחוני ואמר: "אני מסתכל על מה קורה קרוב אליי הביתה. קרוב אליי זה 4 ק"מ מהגדר. חמאס ממשיך להתעצם. מדברים פה על איזשהו הסכם שכאילו משאיר את החמאס מפורז מנשקו. זה לא יקרה. אני לא חושב שהם מטומטמים עד כדי כך. ואין בנו נחישות להבין שאנחנו פשוט לא רוצים אותם שם. זה הכל. אנחנו צריכים לעבור לנחישות שאנחנו לא רוצים אותם וכדאי שנגיד את זה כל יום".

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בנוסף הוא נשאל על האפשרות שיקבל שריון ברשימת הליכוד, והבהיר כי בשלב זה אין בכוונתו להשתלב במסגרת שלדבריו אינה לוקחת אחריות. "אני לא הולך לשום מקום שאין בו אחריות, לא לוקח אחריות ואפילו לא רוצה לבדוק מה הייתה האחריות. מישהו שמתעלם מסיטואציה? לא מתאים לי. רחוק משם. אני שולל את זה מכל יסוד. אני כרגע משקם את הבית שלי, המשפחה שלי, הקיבוץ שלי".

כשהוא נשאל למי הוא מתכוון להצביע, אמר: "אני כנראה אצביע ליברמן". עוד אמר על יו"ר מפלגת ישראל ביתנו: "דיברתי איתו, הוא איש של אדמה, איש של תכלס. אני מאמין בגישה שלו. הוא מבין עניין, הוא טוען שיש הרבה דברים שאפשר לעשות בלי לדבר הרבה".