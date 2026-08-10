מני אסייג נאלץ לבטל את הופעתו; זו הסיבה

התסריטאי מני אסייג, הודיע היום (שני) כי הוא נאלץ לבטל את הופעתו באריאל וסיפר מה הסיבה לכך.

בדבריו הוא כתב: "היי אהובים ויקרים, נאלצתי לבטל את המופע באריאל שאמור היה להתקיים מחר. אני יכול לספר לכם מעשיות ולתרץ תירוצים, אבל אנחנו אנשי אמת, והאמת היא שרכישת הכרטיסים המוקדמת היתה מאכזבת, מה שבקושי כיסה את העלויות.

‏אנחנו לא נשברים ולא מתייאשים ומסתכלים קדימה אל המופע בטירת כרמל ב19/8 בע״ה".

‏עוד הוא הוסיף: "מיליון תודות למי שרכש כרטיסים ולכל היהודים הטובים ששיתפו תדיר את הפרסומים, וכמובן לכל קבוצות הימין בפייסבוק שתמיד נרתמים לסייע ולעזור. תבורכו משמים אמן".

‏לסיום הוא אמר: "תודה מיוחדת לשר בן גביר, ליואב הצל ולאוסנת זוהר שכל מטרתם היתה לפרגן לנתן סלומון ולי. סורי מהחבר׳ה הטובים שהוזמנו. הכל נסיונות מאת השם. התפנה עוד זמן ללמוד תורה מספרי הקודש החדשים שלי. עם ישראל חי".