רגע אחרי השחרור: העקיצה של אופק אדנק להדס

אופק אדנק ( צילום: מור צידון )

זמן קצר לאחר שהותר לפרסום כי הוא הזמר שנעצר בחשד לאלימות נגד בת זוגו, הדס מסורי, ולאחר ששוחרר למעצר בית, אופק אדנק חוזר לרשתות החברתיות ומשתף מסר מסקרן בחשבון האינסטגרם שלו.

אדנק העלה לסטורי תמונה של קיר שעליו נכתב: "זה הפך להיות כל כך נורמלי שאנשים נעלבים כשמדברים בכנות". קשה להתעלם מהתזמון של הסטורי, שנראה כמו רמז ואולי אפילו עקיצה לעבר בת זוגו לשעבר, הדס מסורי, על רקע הסערה והגרסאות השונות סביב האירוע.

הסטורי של אופק אדנק ( צילום: אינסטרם )

"מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים"

מוקדם יותר התייחס אדנק לראשונה לפרשה ופנה לעוקביו ברשתות החברתיות. לדבריו, העימות התרחש במהלך ויכוח עם בת זוגו לשעבר, והוא דחה את החשדות נגדו.

"חשוב לי לומר בצורה הברורה והחד משמעית, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים - לא כלפיה, לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם", כתב.

כעת, אחרי התגובה המפורטת שפרסם והסערה שהתפתחה סביב הפרשה, מגיע גם הסטורי המסקרן.