סוף טוב באשלים: הלטאה שחולצה מבור המים חוזרת לטבע

לטאת כוח אפור, הזוחל הגדול ביותר בישראל, תושב בחזרה לסביבתה הטבעית בימים הקרובים, לאחר שעברה תהליך שיקום מורכב עקב נפילה לבור מים באזור אשלים.

הכוח האפור חולץ ממעמקי הבור על ידי מומחה הזוחלים אביעד בר, והועבר בדחיפות להמשך טיפול בבית החולים לחיות בר.

עם הגעתו, עבר הזוחל בדיקות מקיפות על ידי הצוות הרפואי. הממצאים הראו כי הוא נמצא במצב של רזון קיצוני ומערכת עיכול ריקה לחלוטין – עדות לכך ששהה בבור הנטוש זמן ממושך ללא סיוע וללא נגישות למזון. בנוסף, סבל הלטא מפצעים מורכבים בחלל הפה ומלכלוך רב שהצטבר בגופו.

בבית החולים מזהירים כי המקרה הזה אינו בודד. בורות מים עתיקים ופירי תשתית פתוחים הפזורים בשטחים הפתוחים ובסמוך לצירים מרכזיים, מהווים מלכודת מוות עבור בעלי חיים רבים. עבור זוחלים בפרט, נפילה לבור כזה פירושה גזר דין מוות, שכן אין ביכולתם לחלץ את עצמם ללא התערבות אדם.

בימים אלו, כשרבים יוצאים לטייל בשטח, קראו עין ערנית! אם נתקלתם בבור פתוח או בבעל חיים במצוקה – דווחו על כך מיד לרשויות ולאנשי המקצוע כדי למנוע את האסון הבא.

הדרך לשיקום והחזרה לבית הטבעי

לאחר סדרת טיפולים מסורה, ניקוי הפצעים והזנה מבוקרת, הכוח האפור החל לאגור כוחות מחדש. כעת, כשהוא מראה סימני התאוששות יפים ומחלים מפציעותיו, הצוות הרפואי נערך להשיבו בבטחה אל הטבע כבר במהלך הימים הקרובים.