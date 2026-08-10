דרמה בלוס אנג'לס: הבית של קים קרדשיאן נפרץ

קים קרדשיאן ( קים קרדשיאן (צילום: שאטרסטוק) )

דרמה באחוזה של קים קרדשיאן בלוס אנג'לס: חשוד בשנות ה-20 לחייו פרץ לביתה של כוכבת הריאליטי בהידן הילס, לקח חפצים מתוך הנכס ואף גנב מכונית השייכת לאחד מאנשי הצוות שלה.

על פי הדיווחים, המשטרה הוזעקה לאחוזה ביום ראשון בסביבות השעה 15:45, לאחר שהתקבל דיווח על אדם שנכנס לנכס ולוקח ממנו חפצים. גנב רכב ויצא לנסיעה בשכונה האירוע לא הסתיים בתוך הבית. החשוד לקח גם מכונית של אחד מאנשי הצוות של קרדשיאן, ויצא איתה לנסיעה ברחבי השכונה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום הצליחו לאתר ולעצור אותו. למרבה המזל, איש לא נפגע במהלך האירוע, וגם קרדשיאן וילדיה לא היו באחוזה בזמן הפריצה.

קים קרדשיאן ( צילום: אינסטגרם )

קים והילדים מתגוררים בבית אחר

האחוזה המפורסמת של קרדשיאן נמצאת בתקופה האחרונה בשיפוצים, ולכן היא וילדיה עברו באופן זמני להתגורר בנכס אחר. כך שבזמן שהחשוד הסתובב בבית, המשפחה כלל לא שהתה במקום.

האירוע הסתיים במעצרו של החשוד, וכעת נבדקות נסיבות הפריצה והחפצים שלקח מהנכס.