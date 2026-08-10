הח"כית לשעבר מהליכוד נגד הדר מוכתר

הדר מוכתר בכנסת ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

חברת הכנסת לשעבר מהליכוד, אסנת מארק, פנתה בשידור חי בערות 14 להדר מוכתר ואמרה לה: "לא סתם בליכוד יש תקופת הכשרה. עם כל הכבוד לסרטונים ולטיקטוק, זה לא מספיק לכנסת. לדעתי, ראש הממשלה נתניהו יעשה נכון אם הוא לא יקצר לך את הפז"ם".

נזכיר כי אמש דיווח העיתונאי יקי אדמקר, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שלא להעניק קיצור פז"ם לפעילת הרשת הדר מוכתר. משמעות ההחלטה היא כי מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הביעה ביטחון בכך שנתניהו יאשר את בקשתה, וציינה כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש לקלפיות עבור הליכוד.

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מוכתר התייחסה בשידור לדיווחים לפיהם היא ניהלה מגעים עם השר בן גביר, והשיבה: "בפוליטיקה מדברים עם כולם".