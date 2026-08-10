אופס: האופי האמיתי של מוניקה מ"חברים" נחשף

כוכבת "חברים" קורטני קוקס הוכיחה לאחרונה שהמרחק בינה לבין הדמות המיתולוגית שלה, מוניקה גלר, קטן בהרבה ממה שחשבנו. בסרטון משעשע שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, קוקס אירחה את הזמר אד שירן למה שהיה אמור להיות חימום מהיר של אוכל במטבח. אלא שלשירן היו תוכניות אחרות לגמרי עבור המטבח המבריק והמתוחזק של השחקנית.

בזמן שניסה לחמם קערית אטריות, הזמר הבריטי הצליח לשפוך חלק מהן ישירות על שיש המטבח הנקי ללא רבב. קוקס, שלא הצליחה להסתיר את ההלם, פנתה אליו מיד ושאלה: "אתה באמת עד כדי כך שלומיאל?"

הבלאגן לא נעצר שם. הבלגן הסלים במהירות כשחלק מהאטריות מצאו את דרכן גם ישירות אל הרצפה. בזמן שקוקס מיהרה לנקות ולהציל את המצב, היא סיננה בחיוך אך בטון מחייב: "הלכה הידידות שלנו", והוסיפה עקיצה חדה במיוחד: "זה כאילו שהוא אשכרה לא ראה את הסדרה!" — בהתייחסות גלויה להרגלי הניקיון והסדר הקיצוניים שמאפיינים את מוניקה.

אז האם החברות בין השניים שרדה את הכתם על השיש? נראה שכן, אבל לפעמים הבאות, סביר להניח שאד שירן יקבל את האוכל שלו בחצר.