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חדשות פוליטי מדיני

יונתן אוריך הגיש התראה לפני תביעה נגד 'ישראל היום'

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, הגיש מכתב התראה לפני תביעה נגד 'ישראל היום', בגין הפרסום נגדו אשר בו נטען לכאורה, כי הוא העביר מידע מסווג לקטאר

12:54
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יונתן אוריך (נועם רבקין/פלאש90)

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, הגיש היום (שני) באמצעות עורכי דינו עמית חדד ונועה מילשטיין, מכתב התראה לפני תביעה נגד העיתון 'ישראל היום'.

בדבריו הוא כתב כי התביעה הוגשה בגין "השקרים המופרכים נגדי".

נזכיר כי בכתבה שפורסמה על ידי ביני אשכנזי ב'ישראל היום', נכתב כי מקור ביטחוני טוען: "יועצי ראש הממשלה הדליפו לקטארים מידע מסווג כדי ללכלך את המצרים".

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במכתב ציינו עורכי דינו של אוריך כי "מדובר בפרסום כוזב, חמור וחסר כל בסיס. מרשנו מעולם לא קיבל מידע מסווג לצורך העברתו לקטאר, מעולם לא העביר לקטאר מידע מסווג או מידע שמקורו בדיונים ביטחוניים ולא היה מעורב בכל פעולה מסוג זה".

אוריך דורש כי העיתון יתנצל ויפרסם תיקון לדברים.

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