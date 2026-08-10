מגישת החדשות לשעבר מאשרת: אני בדרך לפוליטיקה

אולפן חדשות 13 ( צילום יח"צ )

העיתונאית נטעלי שם טוב ומגישת החדשות לשעבר בחדשות 13, השתתפה בפודקאסט של אבי שושן והתייחסה לדיווחים לפיהם היא מצטרפת לפוליטיקה.

בדבריו היא אישרה ומסרה: "יש כמה הצעות ממפלגות וזה לגמרי על השולחן". בנוסף היא פירגנה לראש הממשלה נתניהו ואמרה: "כתושבת מטולה, נתניה קיבל החלטות נכונות". בנוסף, היא תקפה בחריפות את יריבו הפוליטיים: "מסתובבים פה ביננו אנשים שגם מסומנים היום כהבטחות שסיפרו סיפורים על גבול התאוריות האנטישמיות".

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נזכיר כי לפני כחודשיים, פורסם בכאן 11 כי ראש הממשלה נתניהו מקיים לאחרונה דיונים באפשרות לשריין את העיתונאית נטעלי שם טוב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

על פי הפרסום, בסביבתו של ראש הממשלה קיימות גרסאות שונות לגבי מצב הדברים: חלק מהגורמים טוענים כי ההצעה כבר הועברה לשם טוב, אך היא טרם החזירה תשובה סופית. גורמים אחרים מציינים כי הנושא אמנם עלה לדיון אצל נתניהו, אך טרם התקדם מעבר לשלב הבדיקה הראשוני.