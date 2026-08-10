דוברת צה"ל באזהרה לתושבי עזה: "הגיע הזמן שתפקחו את העיניים"

דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה ( דובר צה"ל )

דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פנתה היום (שני) באזהרה חריגה לתושבי רצועת עזה, כשהזהירה אותם מפני ניסיון הונאה של חמאס - אשר משלם לפעילי הארגון בשטרות כסף ישנים, אשר תוקפם יפוג בקרוב.

"אתם חיים כעת במצב של הונאה כלכלית, והגיע הזמן שתפקחו את העיניים" הזהירה את תושבי הרצועה. "הכסף שברשותכם עלול לאבד את ערכו לחלוטין בכל רגע". ואויה הסבירה כי "בנק ישראל, האחראי על הנפקת שטרות הכסף שברשותכם, ממליץ להחליף את שטרות הכסף הישנים מסדרה ב' בשטרות החדשים. מרבית השטרות מסדרה ב' כבר הוחלפו בשטרות החדשים לפני זמן מה. אם מישהו מכם מחזיק בשטרות הישנים הללו, הוא עומד בפני סיכון פיננסי חמור. בעתיד הקרוב מאוד שטרות אלו לא יהיו שווים דבר, ותישארו בלי כלום".

האזהרה של דובר צה"ל ( דובר צה"ל בערבית )

"הנהגת ארגון הטרור חמאס מודעת לחלוטין לנושא, וכרגיל מנצלת את מצוקתכם ומוליכה שולל את תושבי הרצועה במטרה להיפטר מהשטרות הללו, שבקרוב יפוג תוקפם. גם אך פעילי חמאס לא חסינים מפני הניצול הזה" הוסיפה. "כך, בעוד שחלק מפעילי הארגון מקבלים את משכורותיהם בשטרות הישנים, המנהיגים שומרים לעצמם את השטרות החדשים. המנהיגים דואגים רק לעצמם, ומותירים את פעילי השטח ואת תושבי הרצועה לשאת בהפסדים לבדם".

בסיכום דבריה ואויה פנתה לאזרחים: "תושבי רצועת עזה - אל תסכימו לקבל משכורת או לשלם בשטרות הכסף הישנים. אל תרשו להנהגת ארגון הטרור חמאס להפיל עליכם את השלכות הפסדיה".