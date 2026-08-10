עיריית דימונה החליטה לבטל את הופעתו של הזמר והראפר אופק אדנק, שאמורה הייתה להתקיים בעיר בסוף הקיץ. ההחלטה התקבלה לאחר שהותר לפרסום כי אדנק הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע בחשד לאיומים כלפי בת זוגו ושבירת חלון רכבה.

ראש עיריית דימונה, בני ביטון, מסר ל-ynet כי הוא נחוש בהחלטתו למרות העלויות הכספיות הכרוכות בכך. "גם אם זה יעלה לי 70 אלף שקל - זה לא משנה. אלימות נגד נשים זה קו אדום אצלי", הבהיר ראש העיר.

ביטון הוסיף והדגיש את חשיבות מעמד האישה בעיר: "אצלי בעיר שלי הנשים חשובות לי, יש לי יועצת למעמד האישה. אני מצטער, אבל נכון לרגע זה ההופעה לא תקרה". עם זאת, הוא השאיר פתח לעתיד: "אם יוודע שהכול בסדר והוא יצא זכאי - אזמין אותו בידיים פתוחות אליי לעיר. כל עוד זה מה שקורה - ביקשתי לבטל את ההופעה של אופק אדנק בדימונה".

הרקע: מעצר בחשד לאלימות

כזכור, הותר לפרסום כי אופק אדנק נעצר בחשד לאלימות נגד בת זוגו, הדס מסורי. העבירות המיוחסות לו הן איומים וחבלה ברכב, לאחר שחלון ברכבה של מסורי נמצא שבור. המעצר בוצע בעקבות עימות בין בני הזוג, שעורר סערה רבה ברשתות החברתיות.

בתיעוד שהופץ ברשת ניתן היה לראות חלק מהעימות בין השניים, כשבשלב מסוים אדנק נשמע אומר למסורי: "בואי תדרסי אותי". המשטרה ייחסה לו חשד לאיומים ולחבלה ברכב בעקבות החלון השבור.

תגובת הזמר

לאחר שחרורו על ידי בית המשפט, פרסם אדנק הודעה לעוקביו ברשתות החברתיות. "חשוב לי שתשמעו את הדברים ישירות ממני, בלי תיווכים ובלי כותרות שקריות", פתח את דבריו. הוא הבהיר כי "מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים – לא כלפיה, לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם. כבוד לאדם ולנשים הוא ערך עליון בחיי".

אדנק התייחס גם להחלטת השחרור: "בית המשפט עיין בכל הפרטים, הבין את התמונה המלאה והורה על שחרורי". הוא הודה למעריציו: "הראתם לי בימים האחרונים אהבה שאין לה מחיר. המוזיקה היא המקום שלי ואני לא מתכוון ללכת לשום מקום".

יצוין כי ברשתות החברתיות התפתחה סערה סביב האירוע, כאשר לצד מי שהביעו תמיכה במסורי, רבים בחרו להתייצב לצד אדנק וטענו כי הסיפור מורכב יותר מכפי שהוא נראה. מסורי עצמה התייחסה לתגובות והבהירה כי היא סומכת על המשטרה לברר את הדברים.

החלטת עיריית דימונה מצטרפת למגמה של רשויות מקומיות בישראל לנקוט עמדה נחרצת נגד אלימות כלפי נשים, גם במחיר של ויתור על אירועים תרבותיים מתוכננים.