"כל דקה שטל דרדיק במעצר - זה לא חוקי ובלתי נתפס" 

בארגון חוננו תקפו היום (שני) בחריפות את האלוף בלוט, על הוצאת צו מנהלי חדש כנגד טל ינון דרדיק, וזאת בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל כ"ץ, אשר הורה שלא להמשיך בצווים מנהליים כנגד דרדיק אלא "לפתור את הסוגייה בדרכים אחרות".

טל ינון דרדיק, ממשיך להיות עצור, ושובת רעב זה היום ה-36. אתמול הורה שופט בימ"ש השלום בירושלים עמיר שקד לתביעות המשטרה של מחוז ש"י להגיש תגובתם לבקשת ארגון חוננו לשחרר את דרדיק באופן בהול ממעצר, וזאת לאחר החלטת בימ"ש המחוזי שהורה כי הצו אותו הוציא האלוף בלוט כנגד דרדיק אינו ישים ודינו בטלות. בתביעות המשטרה טרם הגישו את תגובתם לבימ"ש, ודרדיק ממשיך להיות עצור.

בארגון חוננו דורשים משר הביטחון להתערב בסוגייה "שוב האלוף בלוט, מפר את מדיניות שר הביטחון ישראל כ"ץ וממשיך במתן צווים מנהליים כנגד מתיישבים, ללא אשמה וללא יכולת להתגונן, בהליך חפוז, ללא שימוע כדין וללא כל סטנדרט משפטי מקובל, תוך שהוא מנצל את המצב הלא נורמאלי והבלתי חוקי שנוצר, בעקבות הצו הפסול שהוציא מראש.

אנו קוראים לשר הביטחון ישראל כ"ץ, להשיב את המשילות למשרד הביטחון ואת קביעת המדיניות לגורם המדיני שהוא השר. דרדיק הוא בעל חווה, פטריוט ישראלי שעוסק בהתיישבות וברעיית צאן, הוא צועק לצדק ואתם משתמשים בכוח שניתן לכם תוך שאתם משחקים בזכויות המתיישבים, בצווים שרק כנגד ההתיישבות ביו"ש עושים בהם שימוש, ולא בשום מקום אחר. הפסיקו את הרדיפה הזו."

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו קרא לשחררו מיד ממעצר "הדבר אינו מתקבל על הדעת. במדינת חוק שמכבדת החלטות שיפוטיות, והחוק הוא מעל הכל, לאחר שתי החלטות שיפוטיות שפסקו שהצו בעניינו של דרדיק ניתן בחוסר סמכות הוא עדיין נמצא במעצר??.