בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאנרגיות בסימן ירידה, השאלה הנצחית מתעוררת שלוש פעמים ביום: מה מכינים לאכול? מצד אחד, צריך משהו טעים שיסגור את הפינה. מצד שני, אין כוח לעמוד שעות במטבח או להתמודד עם הררי כלים מלוכלכים.

הפתרון? טורטייה-פיצה במחבת – מנה שמוכנה בתוך 10 דקות בדיוק, דורשת מינימום חומרים ואפס מאמץ. בלי תנור, בלי סיבוכים, ובלי להתפשר על הטעם. זו הארוחה שתציל לכם את הצהריים בחופש הגדול.

המצרכים הפשוטים

הסוד של המתכון הזה הוא שכנראה כבר יש לכם את כל החומרים בבית. לא צריך לרוץ לסופר, לא צריך חומרי גלם מיוחדים – רק את הבסיס:

1-2 טורטיות (איזה סוג שאתם אוהבים)

2 כפות רוטב עגבניות (רוטב פיצה מוכן, רסק עגבניות מתובל, או אפילו קטשופ בחירום)

חופן גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת

תוספות שאוהבים: תירס, זיתים, פטריות או עגבניות שרי

זהו. ארבעה מרכיבים בסיסיים, והשאר תלוי בכם ובמה שיש במקרר. בניגוד למתכונים מורכבים שדורשים תכנון מראש, כאן אפשר להתחיל להכין ברגע שמתחשק.

שלבי ההכנה – פשוט עד הסוף

הבסיס: שמים טורטייה אחת על מחבת יבשה. חשוב – עדיין לא מדליקים את האש. זה הסוד שהטורטייה תצא פריכה מבחוץ ורכה מבפנים.

הרוטב והגבינה: מורחים את הרוטב בנדיבות על כל שטח הטורטייה, מפזרים את הגבינה והתוספות מעל. אם הילדים רוצים להשתתף – זה השלב המושלם בשבילם.

האפייה: עכשיו מדליקים את האש על חום בינוני, מכסים את המחבת במכסה, ומחכים 4-5 דקות. הגבינה תתחיל להימס, התחתית תהפוך קריספית וזהובה, והריח יתחיל למלא את הבית.

זהו! מעבירים לצלחת, חותכים לרבעים או לשמיניות, ואוכלים. כמו מתכונים מהירים אחרים שמצילים את הארוחה, גם כאן התוצאה מרשימה הרבה יותר מהמאמץ שהשקעתם.

טיפ לשדרוג: טוסט טורטייה מושחת

אם רוצים משהו יותר משביע או פשוט לגוון, אפשר להפוך את זה לטוסט טורטייה מקופל. שמים גבינה ותוספות על חצי טורטייה, מקפלים לחצי, ומטגנים במחבת או בטוסטר לחיצה עד שזה מזהיב משני הצדדים.

התוצאה? משהו שנראה כמו קסדייה מקסיקנית, רק הרבה יותר פשוט להכנה. הילדים אוהבים את זה במיוחד כי אפשר לאכול ביד, בלי סכו"ם.

בחופש הגדול, כשהמטרה היא לשרוד את הימים עם מינימום מאמץ ומקסימום שפיות, המתכון הזה הוא בדיוק מה שצריך. 10 דקות, כלי אחד, ותוצאה שכולם אוהבים – מה עוד אפשר לבקש?